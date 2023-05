Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Montag gegen 13:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in einem Modegeschäft am Karlsplatz eine Hose. Nachdem der Täter das Diebesgut an sich nahm und das Geschäft verlassen hatte, wurde dieser am Karlsplatz auf der Straße von einem Ladendetektiv angesprochen.

Da der Täter daraufhin die Flucht ergreifen wollte, wurde dieser durch den Ladendetektiv festgehalten. Hierbei kam es zwischen dem Detektiv und dem Täter zu einem Gerangel, wobei der Täter den Detektiv zu Boden stieß und sich somit aus dem Haltegriff entriss. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung des Bahnhofs.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlanke Statur, südeuropäisches Aussehen, dunkle, lockige Haare (an den Seiten sehr kurz geschnitten), Drei-Tage-Bart; Bekleidung:

helle/graue Kapuzenjacke, ärmellose schwarze Daunenweste, hellblaue Jeans, weiße Sportschuhe.

Die Videoaufzeichnungen des Einkaufsgeschäfts werden derzeit durch die Ermittler ausgewertet. Die Höhe des Diebstahlsschadens liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachten konnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen, Telefonnummer: 07261 / 690-0.

Evakuierung anlässlich Bombenfund

Planstadt (ots) – Bei Sanierungsarbeiten im Rosental wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Die

Räumungsarbeiten im Umkreis von 400 m um die Fundstelle sind abgeschlossen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste haben sich um die Evakuiierung von rund 1.200 Menschen gekümmert. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Überwachung und Abstimmung der Evakuierung über dem Gebiet eingesetzt.

In der Jahnstraße 25 wurde eine Sammelstelle (Mehrzweckhalle) für die Bürger eingerichtet, die sich nicht im Freien aufhalten wollten oder bei Familie und Freunden unterkommen konnten. Hier kamen rund 500 Menschen unter.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kann nun mit seiner Arbeit beginnen. Sobald die Bombe entschärft bzw. sicher beseitigt, die Sperrung des betroffenen Gebiets aufgehoben ist und die Bewohner wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren können, erfolgt hier sowie auf der Homepage der Stadt Plankstadt eine Nachtragsmeldung.

Update 19:40 Uhr:

(ots) – Der Einsatz ist beendet, die Weltkriegsbombe konnte vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgreich beseitigt werden. Die evakuierten Bürger können ab sofort in ihre Häuser zurück.

Einbruch in ein Werkstattgelände

Hemsbach (ots) – Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich am vergangenen Montag um 9 Uhr Zutritt auf das Gelände einer Werkstatt in der Müchelner Straße. Nachdem diese auf bisher ungeklärte Weise auf das Gelände gelangten, hebelte der Täter/die Täterin mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster auf und gelangte so in das Innere der Halle.

Bisherigen Ermittlungen zufolge, entwendete die Täterschaft zwei Kfz-Batterien sowie Bargeld und

flüchtete im Anschluss. Der Diebstahlschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, sich unter der Tel: 06201/790816 zu melden.