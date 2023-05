Wiesbaden: Die Polizei-News

Drei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, 15.05.2023,

(pl)In Wiesbaden wurden am Montag sogleich drei Wohnhäuser von Einbrechern

heimgesucht. Zwischen 07.15 Uhr und 11.40 Uhr drangen Unbekannte durch eine

aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kohlheckstraße ein,

durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten hochwertige Schmuckstücke.

Ebenfalls auf Schmuck hatten es die Täter beim Einbruch in ein Haus in der

Philipp-Holl-Straße abgesehen. In diesem Fall hatten die Einbrecher zwischen

07.20 Uhr und 15.25 Uhr zugeschlagen. Im Färcherweg in Mainz-Kastel machten sich

die Täter gegen 14.00 Uhr an der Eingangstür eines Reihenhauses zu schaffen. Die

Tür hielt jedoch den Einbruchsversuchen stand, sodass unverrichteter Dinge die

Flucht ergriffen wurde. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rüttelplatte gestohlen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 13.05.2023, 17.00 Uhr bis 15.05.2023, 07.15 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen waren auf einer Baustelle in der

Dotzheimer Straße Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem

Grundstück und entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Beim Geldwechseln bestohlen,

Wiesbaden, Langgasse, 15.05.2023, 16.50 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag gelang es einem betrügerischen Pärchen dem Kassierer

eines Kiosks in der Langgasse mit der sogenannten „Wechselfalle“ Bargeld

abzuluchsen. Ein Mann fragte gegen 16.50 Uhr in dem Kiosk, ob er Geld gewechselt

haben könne. Während des anschließenden Wechselvorgangs gelang es dem Täter und

seiner Komplizin, den Kassierer geschickt abzulenken und Bargeld zu entwenden.

Der dunkelgekleidete Dieb soll etwa 50 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß

gewesen sein und lichte kurze dunkle Haare sowie eine normale Statur gehabt

haben. Seine Komplizin wurde als etwa 50 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß mit

langen schwarzen Haaren beschrieben. Sie soll schwarze Kleidung mit einem

weiß-schwarzen Oberteil getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Jugendliche werfen Stein von Brücke,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Höhe Sauerwiesweg, Montag, 15.05.2023, 19:30

Uhr,

(fh)Am Montagabend wurde das Fahrzeug eines Wiesbadeners beim Befahren der

Schiersteiner Straße von jugendlichen Steinewerfern beschädigt, Schlimmeres

passierte glücklicherweise nicht. Den Angaben des Mercedes-Fahrers zufolge, sei

dieser gegen 19:30 Uhr die Schiersteiner Straße von der Schiersteiner Brücke in

Richtung Innenstadt entlanggefahren. In Höhe des Sauerwiesweg führt eine

stillgelegte Eisenbahnbrücke über die Fahrbahn. Während der Wiesbadener unter

der Brücke hindurchfuhr, warfen zwei jugendliche Mädchen einen Stein auf sein

Fahrzeug und beschädigten dieses an der Beifahrertür. Als der Fahrer daraufhin

eigenständig die Brücke aufsuchte, konnte er die beiden Mädchen im Alter von

etwa 16 Jahre davonlaufen sehen. Eine sei dunkel, die andere hell gekleidet

gewesen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Gewaltpräventionsseminar für queere Menschen

Wiesbaden (ots) – (fm) Der 17.05. ist jährlich der internationale Tag gegen

Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT). Das nimmt das Polizeipräsidium

Westhessen zum Anlass, um auf eine besondere Präventionsveranstaltung für queere

Menschen hinzuweisen: Gewalt – Sehen – Helfen – Queer. Bei dem

Gewalt-Sehen-Helfen-Seminar handelt sich um eine Gewaltpräventionsinitiative des

Hessischen Innenministeriums, welche einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz hat

und das Ziel der Stärkung der Zivilcourage. Die Grundannahme hierbei ist, dass

Menschen – auch in gewaltträchtigen und potentiell für sie gefährlichen

Situationen helfen wollen und helfen können. Es verfolgt hier einen konsequent

gewaltfreien, deeskalierenden, opferzentrierten sowie gemeinwesenorientierten

Ansatz. Ein solches Seminar findet kostenfrei im Rahmen des „Queeren Sommers

Wiesbaden“ statt und richtet sich speziell an die LSBTIQ-Community aus den

Landkreisen Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Rheingau-Taunus und die

Landeshauptstadt Wiesbaden. Als Veranstaltungsort wurde mit dem Queeren Zentrum

Wiesbaden extra ein Safe Place (geschützter Raum) gewählt. An dem Abend wird das

Seminar außerdem durch ein queeres Coachingteam angeleitet: Christa Kaletsch

(Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V.) und Florian Meerheim

(LSBT*IQ-Ansprechperson des Polizeipräsidiums Westhessen). Wann? 23.05.2023,

17:00-21:00 Uhr! Wo? Queeres Zentrum Wiesbaden! Anmelden? Bis 19.05.2023 per

Mail (Name – gerne mit Personalpronomen & Telefonnummer) an:

rainbow.ppwh@polizei.hessen.de

Das Polizeipräsidium Westhessen verfügt seit 2010 über eine eigene nebenamtliche

LSBT*IQ-Ansprechperson. Die Zielsetzung ist, allen Menschen mit

unterschiedlichen geschlechtlichen oder sexuellen Identitäten in polizeilichen

Zusammenhängen zur Seite zu stehen. Neben einer internen Aufgabenstellung soll

die Ansprechperson als Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei dienen,

beispielsweise in den Bereichen: Netzwerkarbeit, Anzeigenaufnahme, Opferschutz.

Seit 2010 übt Polizeihauptkommissar Florian Meerheim diese Aufgabe im

Polizeipräsidium Westhessen aus. Er ist per Mail rainbow.ppwh@polizei.hessen.de

Oder telefonisch (zu Bürozeiten) 06192 – 20 79 230 erreichbar.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Erneut Fahrzeuge rund um Oestrich-Winkel zerkratzt –

Polizei sucht weiterhin Zeugen, Oestrich-Winkel, Hier: Am Doosberg / Hallgarten,

Niederwaldstraße, Seit April 2023

(fh)Wie bereits berichtet, wurden seit April 2023 zahlreiche, rund um

Oestrich-Winkel geparkte, Fahrzeuge zerkratzt. Der Sachschaden summiert sich

mittlerweile auf knapp 40.000 Euro Sowohl im April, als auch im Mai machten sich

der oder die Täter zu unterschiedlichen Tageszeiten an über 20 Fahrzeugen

unterschiedlichster Fabrikate zu schaffen und zerkratzten mit unbekannten

Gegenständen die Fahrzeugseiten. Die meisten Taten ereigneten sich dabei in

Oestrich und Mittelheim. Bei den jüngsten Fällen wurden zwei in der

Niederwaldstraße und der Straße „Am Doosberg“ abgestellte Fahrzeuge zerkratzt.

Die Bemühungen der Polizeistation Rüdesheim führten bislang nicht zur Festnahme

des Täters oder der Täter. Daher sensibilisiert die Polizei erneut Anwohnerinnen

und Anwohner von Oestrich-Winkel aufmerksam zu sein und verdächtige

Beobachtungen, rund um geparkte Fahrzeuge, umgehend unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 der Polizei zu melden.

Abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen, Niedernhausen-Oberjosbach, Elsternweg /

Idstein Walramstraße, Montag, 15.05.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 16.05.2023,

07:30 Uhr

(fh)Sowohl in Oberjosbach, als auch in Idstein haben in der vergangenen Nacht

Autoaufbrecher zugeschlagen. Beide Fahrzeuge, in Oberjosbach ein schwarzer Dacia

und in Idstein ein grauer Audi A4, wurden durch ihre jeweiligen Besitzer in der

besagten Nacht verschlossen und am Fahrbahnrand des Elsternwegs bzw. der

Walramstraße abgestellt. Während die unbekannten Täter den Dacia gewaltsam

aufbrachen, verschafften sie sich beim Audi auf unbekannte Art und Weise Zugang

zum Innenraum. Sie nahmen Angelzubehör und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von

knapp 1.800 Euro an sich, ehe sie unerkannt mit ihrer Beute die Flucht antraten.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Fake-SMS führt zu vollendetem Betrug, Niedernhausen, Sonntag, 14.05.2023

(fh)Am Sonntag fiel ein Bürger aus Niedernhausen Betrügern zum Opfer, nachdem er

zuvor eine verdächtige SMS erhalten hatte. Im Laufe des Tages erhielt der Senior

die SMS eines unbekannten Absenders. In der Kurznachricht wurde der Mann mit

einer List aufgefordert die Kontodaten seiner Bank und das zugehörige Passwort

zu übersenden. Leider ging der Niedernhausener auf die Forderung ein und

händigte den Tätern seine sensiblen Daten aus. In der Folge gelang es den Tätern

zwei Überweisungen vom Konto des Geschädigten in Höhe von je 1.000 Euro zu

tätigten. Erst hier fiel dem Niedernhausener auf, dass er Betrügern auf den Leim

gegangen war und ließ sein Konto sperren.

Hier erneut der eindringliche Rat der Polizei: Übergeben Sie niemals ihre

Kontodaten an unbekannte Personen, schon gar nicht über ihnen nicht bekannte

Telefonnummern. Die Herausgabe von Passwörtern jeglicher Art sollte stets tabu

sein! Unter www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche

Hinweise zu den Maschen der Betrüger.

Pferd auf Weide tödlich verletzt, Heidenrod-Martenroth, Nastätter Weg,

Freitag, 12.05.2023, 22:40 Uhr bis Samstag, 13.05.2023, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Heidenroder Ortsteil

Martenroth zwei Pferde auf einer Viehweide verletzt, eines davon tödlich. Am

Samstagmorgen rief eine Pferdehalterin die Polizei zu der Weide nahe des

Nastätter Wegs, da sie dort ihr Pferd tot aufgefunden hatte. Als die Beamten

eintrafen, konnten sie neben dem verstorbenen, ein weiteres, verletztes Pferd

feststellen. Die genaue Todesursache des verstorbenen Tieres ist derzeit

Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die am Freitagabend rund um die Viehweide nahe des Nastätter Wegs

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.