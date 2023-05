Handfeste Auseinandersetzung zwischen Paar und Paketzustelle

Weyher (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Paketfahrer und einem Paar kam es gestern Mittag (15.05.2023, 14.30 Uhr) auf einem Feldweg zwischen Weyher und Rhodt. Weil der Auslieferer verbotswidrig den Feldweg nutzte, fertigte der 53-jährige Fußgänger mit seinem Handy ein Bild von Fahrzeug und Fahrer.

Dies missfiel dem 41-jährigen Auslieferer. Er hielt an, und forderte den Mann auf, umgehend das Bild zu löschen. Hierbei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Fahrer die Begleiterin des 53-Jährigen am Arm packte, woraufhin dieser dem Paketzulieferer einen Fausthieb verpasste. Gegen beide Parteien wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Traktorbrand

Maikammer (ots) – Ursächlich für den Brand eines Traktors am gestrigen Abend (15.05.2023, 21.20 Uhr) in der Friedhofstraße dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Noch bevor das Feuer auf die Scheune übergreifen konnte, wurde es von den Einsatzkräften der hinzugerufenen Feuerwehren gelöscht. Ein Gebäudeschaden ist dabei nicht entstanden.

Sachbeschädigung an Böhämmerhaus

Bad Bergzabern (ots) – Zum wiederholten Mal kam es zu Vandalismus am Böhämmerhaus. Bereits in der Nacht von 08./09.05.23 zündeten Unbekannte Papier an. In der Nacht vom 11./12.05.2023 wurde durch ein Feuer eine Bierzeltgarnitur sowie Stühle beschädigt.

Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 15.05.23, zwischen 08:50-10:50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg oder dem Parkplatz eines Fitness-Centers, ein geparkter Pkw Mercedes Benz, A-Klasse mit SÜW-Zulassung, beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und richtete einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro an. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.