Wortgefecht führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit ist einer Frau aus dem Stadtgebiet am Montagabend zum Verhängnis geworden. Die 45-Jährige geriet an einer Bushaltestelle in der Kantstraße mit einem Mann in eine hitzige Diskussion. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung mitbekam, machte sich Sorgen, dass das Wortgefecht eskalieren könnte, und informierte die Polizei.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, hielt sich nur noch die Frau an der Bushaltestelle auf. Die 45-Jährige gab zwar an, dass es sich lediglich um verbale Streitigkeiten gehandelt habe, weil die Polizisten aber den Eindruck hatten, dass die Frau unter Drogeneinfluss steht, wurden ihre Taschen durchsucht. Dabei kam ein Plastiktütchen mit grün-bräunlichen Pflanzenblüten zum Vorschein.

Da der Verdacht bestand, dass es sich um Marihuana handelt, wurde die Substanz sichergestellt.

Die 45-Jährige machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Abgelenkt: Taschendiebin greift zu

Kaiserslautern (ots) – Eine Taschendiebin hat am Montag zwischen 10-10:20 Uhr mit einem Trick eine 69-Jährige bestohlen. Die Frau sprach ihr Opfer in einem Bekleidungsgeschäft in der Fruchthallstraße an. Sie bat darum, den Preis eines Artikels auf einem Etikett nachzuschauen. Während die hilfsbereite Dame der Unbekannten aushalf, wurde ihr unbemerkt der Geldbeutel aus der

Jackentasche gestohlen. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst, als sie ihren

Einkauf zahlen wollte.

Mit der Geldbörse erbeutete die Diebin einen dreistelligen Bargeld-Betrag, die EC-Karte und den Personalausweis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise handelte die Verdächtige nicht alleine.

Die Masche ist bekannt. Demnach wird das Opfer zumeist von einer Person abgelenkt und durch eine weitere bestohlen. Die Beamten bitten um Hinweise:

Wem ist am Montag eine etwa 1,70 Meter große, kräftige Frau im Bereich der Fruchthallstraße aufgefallen? Die mutmaßliche Taschendiebin hat kurze, lockige dunkelblonde bis hellbraune Haare. Außerdem hätte sie nur gebrochenes Deutsch gesprochen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder zur Tatzeit verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter Tel: 0631/369-2260 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Loch in der Scheibe und Delle in der Motorhaube

Kaiserslautern (ots) Mit einem unbekannten Gegenstand ist ein Auto in der Donnersbergstraße am Montagnachmittag beschädigt worden. Zurück blieben eine kreisrunde tiefe Delle in der Motorhaube sowie ein ganz ähnlich aussehendes Loch in der Windschutzscheibe des Hyundai.

Die Tatzeit liegt zwischen 14 und 14.30 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in Höhe des Anwesens Nummer 26.

Eine Suche in der Umgebung nach einem möglichen Tatwerkzeug, beispielsweise einer Metallkugel, blieb ohne Erfolg. Auch eine Befragung der Nachbarschaft ergab bislang keine Hinweise auf Tatverdächtige oder darauf, wie die Schäden entstanden sein könnten.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Fahrzeug beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmorgen zeigte ein Mann, bei der Polizei die Beschädigung seines Mercedes-Benz Vito an. Der Wagen parkte von Sonntag 22 Uhr bis Montag 07 Uhr in der Pirmasenser Straße vor der Hausnummer 65. Bei der Rückkehr an seinen Mercedes bemerkte der 38-Jährige, dass der rechte Außenspiegel beschädigt war.

Wer den Spiegel beschädigt hat, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Während des Einkaufs Fahrrad gestohlen – Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Innerhalb weniger Minuten ist einem Mann aus dem Stadtgebiet das Fahrrad gestohlen worden. Wie der 62-jährige Mann bei der Polizei anzeigte, hatte er das Fahrrad am Samstag 06.05 um 18.30 Uhr vor einem Discounter in der Königstraße 119 ungesichert abgestellt.

Er wollte nach eigenen Angaben nur schnell in den Markt und seinen Einkauf erledigen. Als der

62-Jährige kurz darauf zurückkam, war der Drahtesel nicht mehr da. Bei dem Gefährt soll es sich um ein schwarz gestrichenes Rad der Marke Decathlon handeln. Auf dem Rahmen ist die Aufschrift BTWIN zu lesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas gesehen haben. Wer etwas

Verdächtiges zum Tatzeitpunkt wahrgenommen hat, kann sich unter der Tel: 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern melden. |kfa

Radler prallt Auto in die Seite

Kaiserslautern (ots) – In einer Seitenstraße in der Innenstadt sind sich am Montag ein Auto- und ein Fahrradfahrer in die Quere gekommen. Gegen 07.40 Uhr kam es an der Ecke Ludwigstraße Hornstraße zu einem Zusammenstoß. Dadurch stürzte der Radler und verletzte sich.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 24-jährige Autofahrer mit seinem Opel Vivaro in der Hornstraße in Richtung Ludwigstraße unterwegs. Der 33 Jahre alte Radfahrer fuhr in der Ludwigstraße auf dem Gehweg in Richtung Lauterstraße.

Im Einmündungsbereich zur Hornstraße verließ der Radler den Gehweg und querte die Fahrbahn. Dabei missachtete er den von links herannahenden Pkw und prallte diesem in die Seite. Die Folge: Der 33-Jährige fiel zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstanden Sachschäden. |cri

Im Vorbeifahren gestreift

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Alex-Müller-Straße. Hier wurde am Montagnachmittag zwischen 14.40 und 14.50 Uhr ein geparkter Transporter beschädigt.

Wie der Fahrer der Polizei meldete, hatte er den Transporter für wenige Minuten in Höhe des Hauses Nummer 34 längs zur Fahrbahn auf einem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Streifschaden an der Seite fest, die zur Straße hin stand.

Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer nicht den nötigen Seitenabstand eingehalten und den Transporter im Vorbeifahren „erwischt“. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Zeugen, die in den fraglichen zehn Minuten eine Beobachtung gemacht haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Auffahrunfall endet in Kettenreaktion

Kaiserslautern (ots) – Aufgrund der Unachtsamkeit eines 71-jährigen Autofahrers kam es am Montagnachmittag, in der Pariser Straße zu einem folgenschweren Unfall. Als er stadtauswärts fuhr, übersah der Mann den Rückstau an der Einmündung zum Arizona Boulevard. Ein rechtzeitiges Bremsen war nicht mehr möglich.

Er krachte mit seinem Skoda Superb auf das Heck des wartenden Ford Fiesta. Dieser wurde wiederum auf den vor ihm stehenden VW Fox und dieser seinerseits auf einen Audi A 6 geschoben. Die Beschädigungen an dem Skoda, dem Ford und dem VW waren so gravierend, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Am Audi entstand ebenfalls leichter Sachschaden; er blieb aber fahrbereit. Der Unfallverursacher zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Die 22-jährige Fahrerin des VW Fox wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei beiden erfolgte eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Otterberg (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag gegen 21 Uhr in der Lauterer Straße einen Unfall verursacht hat. Der Verantwortliche war mit seinem Pkw aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Althütter Straße unterwegs und begegnete auf dieser Strecke einem Mercedes-Benz C 300. In Höhe des Hauses Nummer 16 fuhren die beiden Wagen aneinander vorbei und die beiden Außenspiegel krachten gegeneinander.

Während der Mercedes-Fahrer anhielt, konnte er beobachten, dass der andere Pkw nur kurz stoppte, dann aber weiterfuhr und verschwand. Aufgrund der Dunkelheit konnte der 23-Jährige das andere Fahrzeug nicht näher beschreiben.

An seinem Mercedes blieb ein Schaden am Außenspiegel zurück. Hinweise auf den zweiten Unfallbeteiligten nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Tel: 0631 369-2150 entgegen. |cri