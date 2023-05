Schwerer Motorradunfall

Jockgrim (ots) – Am Montag gegen 17:40 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der K10 bei Jockgrim. Ein 49-jähriger Motorradfahrer fuhr aus dem Kreisverkehr am Edeka Markt in Richtung Hatzenbühl. In der ersten Linkskurve setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrendes Mercedes an. Aufgrund eines Fahrfehlers touchierte er den Mercedes mit dem Motorrad und verlor so die Kontrolle über sein Gefährt.

Der Motorradfahrer überschlug sich anschließend mehrmals in der Grünfläche neben der Fahrbahn und verletzte sich dadurch schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Unfallaufnahme dauerte bis 19.30 Uhr an.

Geschwindigkeitskontrolle

Jockgrim (ots) – Am Montagmorgen in der Zeit von 11-12:15 Uhr überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth die Geschwindigkeit in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Schnellste mit 43 km/h gemessen. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Des Weiteren wurde bei einem Transporter festgestellt, dass Schnittgut und verschiedene Werkzeuge ohne jegliche Sicherung transportiert wurden. Erst nachdem alles ordnungsgemäß gesichert war, durfte der Fahrer die Fahrt fortsetzen.

Ein Fahrzeugführer telefonierte während der Fahrt, zwei fuhren ohne Gurt und zwölf kleine technische Mängel ergaben sich an Fahrzeugen.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am 15.05.2023, gegen 20.45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Schlangenlinien fahrender Pkw gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte der Pkw in der Fichtestraße kontrolliert werden. Bei dem 57-jährigen Fahrer aus Frankenthal konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.