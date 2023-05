Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Überfall auf Spielhalle – Offenbach

(lei) Zwei unbekannte Räuber haben am Montagmorgen eine Spielhalle in der Mühlheimer Straße (130er Hausnummern) überfallen und eine noch unbekannte Höhe an Bargeld erbeutet. Bisherigen Informationen der Polizei zufolge lauerten die beiden jeweils mit einer Jogginghose sowie schwarzem Pullover bekleideten Männer um kurz nach 7 Uhr einem Angestellten beim Verlassen der Spielhalle auf und forderten von diesem unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe die Herausgabe von Einnahmen. Mit der Beute machte sich das Duo aus dem Staub. Einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte einen schwarzen Vollbart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet um weitere Hinweise zu den Kriminellen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Fahndungsrücknahme: Vermisste 63-Jährige wohlbehalten aufgefunden – Offenbach

(lei) Die am 3. April als vermisst gemeldete 63-Jährige Frau aus Offenbach (wir berichteten) wurde am Donnerstag, 11. Mai wohlbehalten in einem Hotel in Siegen angetroffen. Vor ihrem Verschwinden hatte sie geäußert, dass sie einige Tage in einem solchen verbringen wollte. Die öffentliche Suche nach der Frau wird hiermit zurückgenommen.

Diebe klauen hochwertige Musikinstrumente: Zeugen gesucht – Mühlheim/Dietesheim

(dj) Hochwertige Musikinstrumente waren das Ziel von Einbrechern, die in einem Firmengebäude in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern) zugange waren. Am Dienstag stellten die Geschädigten fest, dass zwei Klaviere und fünf Flügel im Gesamtwert von etwa 75.000 Euro gestohlen wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Unbekannten zwischen dem 25. April und dem 9. Mai über das Einfahrtstor das Firmengelände und verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zu den Räumlichkeiten in denen die Beute zu dem Zeitpunkt zwischengelagert wurde. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelt und die Musikinstrumente mit einem großen oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Zeugen gesucht: Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt – Neu-Isenburg

(dj) Ein Mopedfahrer verletzte sich am Samstagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung Carl-Ulrich-Straße/Frankfurter Straße/Friedhofstraße. Gegen 15.10 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem schwarzen 1er BMW die Friedhofstraße und wollte die beschriebene Kreuzung in westliche Richtung passieren. Dabei stießen die Dame und der 28 Jahre alte Honda-Fahrer zusammen, welcher gerade von der Carl-Ulrich-Straße nach links in die Frankfurter Straße in nördliche Richtung abbiegen wollte. Der Isenburger kam zu Fall und klagte anschließend über starke Schmerzen in der linken Schulter sowie im rechten Bein. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher nach ersten Einschätzungen bei insgesamt 15.000 Euro liegt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Neu-Isenburg um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Heusenstamm

(mh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Herderstraße zu einem Unfall mit Sachschadenshöhe von schätzungsweise 7.000 Euro. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, einen in dem Wohngebiet schwarzen VW an der Fahrerseite und fuhr davon. Als der Besitzer des geparkten Fahrzeugs am Morgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er den erheblichen Schaden an der Fahrertür seines Autos fest. Hinweise zu dem Unfall können an die Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 gegeben werden.

Unfallflucht: Sachschaden von circa 6.000 Euro / Polizei sucht Zeugen – Obertshausen

(mh) Auf dem Parkplatz eines Sportvereins in Hausen kam es am Samstagmittag in der Mühlstraße zwischen 11.30 und 14 Uhr zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein dort geparkter blauer Opel an der kompletten rechten Seite, vermutlich durch einen fehlgeschlagenen Ein- oder Ausparkversuch erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm.

Zweiter Sicherheitstag der Stadt Rödermark – Polizei mit Beratungsmobil vor Ort sowie Fahrradcodier-Aktion – Rödermark/Ober-Roden

(jm) Am Samstag, 20. Mai, zwischen 10 und 15 Uhr veranstaltet die Stadt Rödermark ihren 2. Sicherheitstag in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Südosthessen auf dem Vorplatz der Kulturhalle in Ober-Roden. In diesem Jahr geht es vor allem darum, wie man sich vor Einbruch und Diebstahl schützen kann. Die Präventionsexperten der Polizei sind mit ihrem Beratungsmobil zum Thema „Einbruchschutz“ vor Ort. Hierzu informieren die Fachleute der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeit eines wirksamen Schutzes rund um Haus und Wohnung. Die Verkehrsprävention führt gemeinsam mit dem Schutzmann vor Ort und dem Freiwilligen Polizeidienst eine Fahrradcodier-Aktion durch. Im Falle eines Diebstahls kann durch den Code der rechtmäßige Eigentümer des Rades ermittelt werden. Die sichtbare Codierung mit Aufkleber kann einen Diebstahl verhindern, da ein solches Fahrrad als Hehlerware praktisch nicht verwendbar ist. Interessierte Radlerinnen und Radler bringen bitte die Fahrradunterlagen, den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es wichtig, die Schlüssel für den Akku parat zu haben. Die Präventionsexperten sowie unser Schutzmann vor Ort freuen sich auf Ihren Besuch! Hinweis: Der Meldung ist ein Plakat beigefügt (Quelle: Stadt Rödermark).

Geschwindigkeit möglicherweise zu hoch: Frau wird bei Sturz von Pedelec schwer verletzt – Egelsbach

(mh) Mit wahrscheinlich zu hoher Geschwindigkeit befuhr eine 50-jährige Frau am Samstagnachmittag die Straße „Buchenhöfe“ mit ihrem Pedelec. Aufgrund der Nässe und der Verschmutzung auf der Fahrbahn, sei es nach Aussagen von Zeugen zu einem Alleinunfall gekommen, bei dem die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und über ihren Lenker stürzte. Sie zog sich durch den Sturz auf den Kopf mehrere Verletzungen zu und wurde anschließend durch die erstversorgenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Bereich Main-Kinzig

Neunjährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt – Hanau

(dj) Mehrere Verletzungen zog sich eine neun Jahre alte Fußgängerin am frühen Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Willy-Brandt-Straße zu. Nach bisherigen Informationen überquerte sie gegen 17.15 Uhr gerade einen Zebrastreifen beim Kreisverkehr an der Ehrensäule, als sie offenbar von einer 82-jährigen VW-Fahrerin erfasst wurde, welche diesen in Richtung Kurt-Baum-Platz verlassen wollte. Durch die Kollision wurde die Neunjährige zu Fall gebracht und der Golf rollte dabei mit den linken Vorderreifen über die Zehen des linken Fußes des Kindes. Das Mädchen erlitt dabei mehrere Prellungen am ganzen Körper und begab sich anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Die mutmaßliche Verursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Am Folgetag meldete sich die Flüchtige eigenständig bei der Polizei in Hanau und teilte wohl aufgrund eines schlechten Gewissens mit, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie am Vortag einen Unfall an der genannten Örtlichkeit verursacht hatte. Die Beamten deckten den Zusammenhang schnell auf und stellten den Führerschein der Dame sicher. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Zur Klärung des genauen Hergangs bittet die Fluchtgruppe nun Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Motorradfahrer bei Sturz schwerverletzt – L3196 / Steinau an der Straße

(lei) Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3196 am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann aus Freigericht war um kurz nach 13 Uhr mit seiner BMW-Maschine in Richtung Marjoß unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache ausgangs einer Linkskurve zu Fall kam und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Bike entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Festnahme eines 27-Jährigen nach Attacke auf 69-Jährigen im Büsing-Park – Offenbach

(lei) Nach einer körperlichen Attacke auf einen 69 Jahre alten Mann am Samstagnachmittag im Büsing-Park hat die Polizei einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, gegen den derzeit unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird. Gegen 17 Uhr teilten Augenzeugen der Polizei mit, dass es an einer Parkbank im Bereich der „Pagode“ zu einem Streit zwischen den beiden Männern kam. Infolgedessen, so die bisherigen Erkenntnisse, soll der Jüngere den Älteren zu Boden gestoßen und anschließend mit Faustschlägen und Tritten – unter anderem gegen den Kopf – traktiert haben. Eine Begleiterin des 69-Jährigen sowie Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden, schritten daraufhin ein und zogen den Angreifer von seinem Opfer weg. Der 27-Jährige, verfolgt von einem Zeugen, flüchtete zunächst in Richtung Mainstraße. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte konnten den Angreifer, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, letztlich stellen. Im Zuge der Festnahme, bei der er gegenüber den Ordnungshütern erheblichen Widerstand geleistet und sich phasenweise auch aus der Fesselung befreit haben soll, setzten die Beamten auch das Distanzelektroimpulsgerät (umgangssprachlich: „Taser“) ein, um den ganz offensichtlich hochaggressiven 27-Jährigen zu überwältigen. Der 69-Jährgie erlitt durch den vorherigen mutmaßlichen Angriff Schürf- und Platzwunden und kam zur weiteren Behandlung kurzzeitig in ein Krankenhaus. Auch der Tatverdächtige kam nach der Festnahme zur ärztlichen Abklärung in eine Klinik. Ein Gericht ordnete anschließend die vorläufige Unterbringung des 27-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung an. Die Polizei in Offenbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um weitere Hinweise von Zeugen zum Tatgeschehen (069 8098-5100).

Flüchtiger Rollerfahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt – L3121 / Seligenstadt

(lei) Einen Motorroller ohne Kennzeichen und ohne Helm zu fahren ist nicht nur verboten, sondern auch nicht unbedingt die beste Idee, um dem Auge des Gesetzes zu entgehen – so geschehen am frühen Freitagabend zwischen Seligenstadt und Dudenhofen: Ein 32-Jähriger und sein 23-jähriger Soziusfahrer waren gegen 19 Uhr mit einem Leichtkraftrad-Roller auf der Landesstraße 3121 in Richtung Rodgau unterwegs, als eine Streife sie erblickte und aufgrund dessen einer Kontrolle unterziehen wollte. Der 23-Jährige gab jedoch Gas, wobei er im Bereich der Kreuzung zur Landesstraß 2310 zunächst eine rote Ampel missachtet haben soll. Kurzzeitig auf einen Feldweg neben der Landesstraße 3121 gewechselt, fuhr er dann im Rahmen der Verfolgungsfahrt von dem Feldweg zurück auf die Straße, wobei der dort fließende Verkehr, so die Beobachtung der Beamten, eine Vollbremsung machen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Wenig später konnten beide Männer, die zwischenzeitlich zu Fuß flüchteten, in Rodgau gestellt werden. Da der 32-Jährige gerötete Augen aufwies und ein Drogenschnelltest positiv auf THC ausfiel, musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Nun wird gegen ihn nicht nur wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Trunkenheit am Steuer, sowie des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt – er besaß offenbar auch keinen Führerschein. Die Polizei bittet nun die gefährdeten Autofahrer sowie weitere Zeugen der Verfolgungsfahrt, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden. Der Roller wurde vorübergehend sichergestellt.

Bereich Main-Kinzig

Autoknacker hatten es auf mehrere BMW abgesehen – Bruchköbel

(lei) Auf mehrere Autos der Marke BMW hatten es Autoaufbrecher offenbar in der Nacht zu Freitag abgesehen. Die bislang unbekannten Kriminellen, bei denen es sich um professionelle Täter gehandelt haben dürfte, brachen im Stadtgebiet insgesamt fünf Fahrzeuge dieses Herstellers auf, wobei in allen Fällen im Innenraum verbaute Fahrzeugteile und -elektronik wie Lenkräder, Tachometer oder auch ganze Infotainment-Systeme entwendet wurden. Bei den jeweiligen Tatorten, die im Laufe des Freitagmorgens entdeckt wurden, handelte es sich im Einzelnen um: ein 1er im Tannenweg, ein schwarzer 2er im Seewiesenring, ein schwarzer 3er in der Willy-Brandt-Straße, ein schwarzer 550d x-drive in der Haagstraße sowie ein weiterer BMW in der Hauptstraße. Die Höhe des Sach- und Stehlschadens ist noch unbekannt. Das zuständige Kripo-Fachkommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass die Taten in Zusammenhang stehen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Wohnmobil geklaut: Wer hat etwas gesehen? – Nidderau/Heldenbergen

(lei) Wer kann Angaben zum Diebstahl eines Wohnmobils in der Büdinger Straße machen? – Mit dieser Frage wendet sich die Hanauer Kriminalpolizei an Anwohner und weitere Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des weißen Fahrzeugs mit MKK-Kennzeichen geben können, das im Zeitraum zwischen Donnerstag, 6.20 Uhr und Freitag, 6.20 Uhr, auf der Straße durch Unbekannte entwendet worden war. Hinweise bitte an die Rufnummer 06181 100-123.

Wer waren die Unbekannten? Polizei sucht Zeugen nach Schlägen und Tritten – Erlensee/Langendiebach

(lei) Nachdem ein 33-Jähriger am frühen Samstagmorgen unter anderem mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur ins Krankenhaus gekommen war, hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hanau II Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten suchen nun nach zwei unbekannten Männern, die um kurz nach 1 Uhr in der Hanauer Straße auf den Mann aus Erlensee eingeschlagen und eingetreten hatten. Kurz nachdem der 33-Jährige in Höhe der Hausnummer 15 geparkt hatte und ausgestiegen war, so die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse, hielt eine schwarze V-Klasse neben ihm und die beiden aussteigenden Männer gingen unter verbalen Drohungen prügelnd auf ihn los. Anschließend ließ das Schläger-Duo von seinem Opfer ab, stieg wieder in den Mercedes mit MTK-Kennzeichen ein und brauste davon. Der erste Mann wird beschrieben als etwa 25 bis 35 Jahre alt, kräftig, mit langen lockigen Haaren sowie schwarzer Kleidung. Sein Komplize soll etwas jünger gewesen sein (23 bis 30 Jahre), er hatte kurze Haare und war mit einer khakifarbenen Übergangsjacke bekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei den Ordnungshütern zu melden, die nun auch versuchen, die bislang ebenfalls unklaren Hintergründe der Attacke aufzuhellen.

Polizist leicht verletzt: Ermittlungen gegen 34-Jährigen – Bad Orb

(lei) Dem Vorwurf des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie der Bedrohung muss sich ein 34-Jähriger stellen, nachdem er am späten Freitagabend einen Polizisten im Zuge seiner vorläufigen Festnahme leicht verletzt hatte. Nach Mitteilung der Polizeistation Bad Orb wurde der aus Appenweier im Ortenaukreis stammende Mann zuvor durch mehrere Zeugen als randalierende Person gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn dann gegen 23.30 Uhr in der Faulhaberstraße in alkoholisiertem Zustand aufgreifen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen soll er neben verbalen Drohungen gegenüber der Streife einem 30-jährigen Polizisten auch eine „Kopfnuss“ gegeben haben. Im Zuge der anschließenden vorläufigen Festnahme wurde auch der Festgenommene leicht verletzt. Nach einer angeordneten Blutentnahme (ein vorheriger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille) wurde er letztlich im Polizeigewahrsam ausgenüchtert.