Zeichen auf Verkehrsinsel umgefahren und Unfallflucht begangen

Schlitz. Am Samstag (13.05.), gegen 22:55 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich die Herrngartenstraße von Schlitz kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über die Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild. Der Sachschaden beträgt 800 Euro. Laut Angaben eines Zeugen könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen weißen Skoda handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

Zwei Leichtverletzte bei Kollision

Ulrichstein. Am Samstag (13.05.), um 14:50 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrerin aus Nidda mit ihrem Seat Cupra die L3139 aus Lauterbach kommend in Richtung Schotten. Ein 35-jähriger Fahrer aus Grebenhain fuhr mit seinem VW Golf die L3139 aus Schotten kommend und wollte am Ulrichsteiner Kreuz nach links auf die L3073 nach Ulrichstein abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin und der Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Fall in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden beträgt circa 12.000 Euro.

Ein Polizist und seine Tapetenwechsel – Polizeirat Philipp Eifert leitet die Polizeidirektion Vogelsberg

Seit nunmehr eineinhalb Jahren ist Philipp Eifert das Gesicht der Vogelsberger Polizeidirektion. Nun ist der Polizeirat – nach seiner zunächst kommissarischen Beauftragung – offiziell durch Polizeipräsident Michael Tegethoff als Direktionsleiter ins Amt gehoben worden.

Genug Zeit also für den gebürtigen Bad Hersfelder, um sich einzuleben. Der junge Familienvater fühlt sich im „kleinen aber feinen“ Osthessen pudelwohl. „Hier kennt jeder jeden. Man ist näher dran und die Arbeit ist im Umgang einfach sehr persönlich“, weiß der 39-Jährige zu schätzen. Für ihn hat sich seit seiner kommissarischen Übernahme der Direktionsleitung mit ihren rund 150 Mitarbeitenden Ende 2021 einiges geändert: „Die letzten eineinhalb Jahre waren herausfordernd. Immerhin ist es meine Erstverwendung im höheren Dienst und hier leite ich direkt eigenverantwortlich eine Direktion. Eine große Verantwortung, die ich nicht leichtfertig übernommen habe.“ Vom Streifendienst und damit dem täglich direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ist nicht mehr viel übrig. Soll jedoch nicht heißen, dass ihm die Arbeit weniger Spaß macht. So spielt neben der Personalplanung auch die Kriminalitätsbekämpfung eine große Rolle. Entwicklungen frühzeitig erkennen und notwendige Anpassungen veranlassen: Der 39-Jährige versucht im Vogelsbergkreis mit seinen über 100.000 Menschen stets den Überblick zu behalten.

Ein Rückblick: Vom Streifenbeamten zum Direktionsleiter

Inzwischen ist Philipp Eifert bereits 20 Jahre bei der Hessischen Polizei. „Ehrlich gesagt habe ich genau ein Vorstellungsgespräch gehabt. Schon während der Schule hatte ich den Wunsch einen Beruf zu wählen, wo ich einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehe.“ Nach zwei Jahrzehnten blickt Eifert auf viele Tapetenwechsel zurück. Genau diese stetig neuen Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten weiß der Polizeirat zu schätzen. Diese waren im Übrigen damals auch ein Argument, sich für eine Laufbahn bei der Polizei Hessen zu entscheiden.

Nach seinem Studium in Kassel war der frischgebackene Polizist ein Jahr lang bei der Bereitschaftspolizei in Lich bevor er nach Frankfurt ins 15. Revier wechselte. Nach rund viereinhalb Jahren rührte Eifert in der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – genauer gesagt der Einstellungsberatung- und Veranstaltungsmanagement – kräftig die Werbetrommel für seinen Beruf. „Anschließend habe ich im 6. Revier in der Ermittlungsgruppe Erfahrungen gesammelt und bin danach stellvertretender Dienstgruppenleiter geworden.“

2014 ging es aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Nordhessen, wo sich auch erstmals die Wege von Philipp Eifert und dem damaligen Direktionsleiter und heutigen Polizeipräsidenten Michael Tegethoff kreuzten. Nach seinem Studium für den höheren Dienst ging es wieder nach Osthessen, wo er – nach kurzzeitiger Verwendung als Leiter der Zentralen Kriminalinspektion – seither die Geschicke der Direktion Vogelsberg leitet.

Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Von einer Baustelle im Bereich des Stadions in der Johannisstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (12.05.) Elektrokabel im Wert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in öffentliche Einrichtung

Fulda. Indem sie ein Fenster einschlugen, brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (13.05.) in ein Gebäude der Hochschule in der Leipziger Straße ein. Die Täter stahlen einen Laptop mit Zubehör und Bargeld. Es entstand circa 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagabend (11.05.) und Samstagmittag (13.05.) in ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße einzubrechen. An Türen und Fenstern entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinszentrum und Kindertagesstätte

Fulda. In der Von-Mengersen-Straße im Stadtteil Johannesberg brachen Unbekannte am Samstag (13.05.), zwischen 3 Uhr und 17.15 Uhr, in ein Vereinszentrum ein. Die Täter schlugen zunächst die Scheibe des Büros im Erdgeschoss ein, durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Danach drangen sie in die neben dem Vereinsheim liegende Kita ein. Was dort gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch eine benachbarte Grundschule wurde zum Ziel der Einbrecher. Dort versuchten die Täter die Eingangstür mit einem Stein einzuwerfen. Die Scheibe hielt stand. Insgesamt wurde circa 2.500 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am späten Samstagabend (13.05.) kam es in der Kleingartenanlage in der Olympiastraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Frau und ein Mann, beide 44 Jahre alt, wollten gegen 22.30 Uhr die Kleingartenanlage verlassen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich im Zugangsbereich zu diesem Zeitpunkt zwei männliche Personen auf und forderten das Paar auf, ihnen die Ausgangstür aufzuschließen. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf einer der Männer den 44-Jährigen Richtung Kopf schlug und im Anschluss auf den zu Boden gestürzten Mann eintrat. Die Frau öffnete zwischenzeitlich die Tür, woraufhin die Männer das Gelände verließen und mit Mountainbikes davonfuhren.

Der 44-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Die Männer können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter: männlich, circa 170 bis 175 cm groß, hellhäutig, athletische Figur, kurzgeschorene Haare, bekleidet mit einer roten Jacke, dunkler Hose, Rucksack

Begleiter: männlich, circa 170 cm groß, hellhäutig, schlanke Figur, dunkle Haare, bekleidet mit einer Sportjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln, Rucksack

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Praxis

Bebra. Durch Einschlagen eines Kellerfensters gelangten unbekannte Täter zwischen Freitagabend (12.05.) und Sonntagvormittag (14.05.) in Praxisräume in der Hersfelder Straße. Im Inneren brachen sie gewaltsam eine Tür sowie einen Bürorollcontainer auf und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnwagen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter drangen am Sonntagmittag (14.05.), zwischen 15.45 und 16.15 Uhr, in einen in der Kolpingstraße auf einem Festplatz geparkten Wohnwagen ein. Mit Bargeld sowie Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda – Ein leicht Verletzter und etwa 1500,-EUR Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Nachmittag des 13.05.2023 auf der Kreisstraße 110. Ein 19-jähriger Sinntaler kam gegen 15:30 Uhr zwischen Malkes und Bimbach aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fiat in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab, wo der PKW im Straßengraben liegen blieb. Der Fahrzeuginsasse kam mit leichten Verletzungen in ein Fuldaer Krankenhaus.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht und leicht verletzter Person

Am Sonntag, dem 14.05.2023 fuhr ein 15-Jähriger Jugendlicher gegen 13:30 Uhr mit seinem roten Roller von Nüst nach Hünfeld. Am Kreisel Ortseingang Hünfeld wollte der Rollerfahrer Richtung Innenstadt weiterfahren. Im Kreisel überholte ihn ein schwarzer BMW mit hoher Geschwindigkeit, der ebenso Richtung Innenstadt Hünfeld fuhr. Der Rollerfahrer bremste und kam ohne eine Berührung mit dem BMW zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro am Roller. Der Fahrer des BMW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Leichtverletzte Radfahrerin im Weimarer Tunnel in Fulda

Am Sonntag, dem 14.05.2023, fuhr eine 22-jährige Frau aus Fulda gg. 11:30 Uhr trotz dem Verbot der Einfahrt mit ihrem Damenrad in den Weimarer Tunnel in Fahrtrichtung Langebrückenstraße ein. Hier kam sie bedingt durch die Gefällestrecke und aus Unachtsamkeit ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Glücklicherweise trug sie nur leichte Verletzungen davon und wurde in einem Fuldaer Krankenhaus ambulant behandelt.