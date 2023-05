Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbruch in Mobilfunkgeschäft,

Oberursel, Vorstadt, 15.05.2023, gg. 04.25 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in Oberursel bei einem Einbruch in einen Mobilfunkladen diverse Mobiltelefone erbeutet. Die Tat ereignete sich gegen 04.25 Uhr in der Straße „Vorstadt“. Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter einen Kanaldeckel, um die Fensterscheibe des Mobilfunkgeschäfts einzuwerfen und dadurch in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aus dem Laden entwendeten sie mehrere Dutzend Mobiltelefone. Laut Zeugenangaben flüchteten die Täter anschließend auf einem silberfarbenen Motorroller in Richtung „Untere Hainstraße“. Es soll sich um zwei Männer mit schwarzen Sturmhauben gehandelt haben. Einer habe eine helle Hose und eine dunkle Jacke mit Streifen getragen. Sein Komplize sei mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbrecher schlagen Scheibe ein,

Friedrichsdorf, Seulberg, Industriestraße, 12.05.2023, 16.00 Uhr bis 14.05.2023, 11.35 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Seulberg waren am Wochenende Einbrecher zugange. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag betraten Unbekannte ein in der Industriestraße befindliches Firmengrundstück. Dort zerschlugen die Täter die Fensterscheibe eines Lagerraums. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten sie anschließend, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Rechte Schmierereien festgestellt,

Königstein im Taunus, Scharderhohlweg, 13.05.2023, 22.30 Uhr bis 14.05.2023, 21.30 Uhr

(pa)In Königstein wurden der Polizei am Samstag mehrere Schmierereien mit augenscheinlich rechtsmotiviertem Hintergrund gemeldet. So wurden zwischen Freitagabend und Samstagabend im Scharderhohlweg ein Holzzaun, ein Verteilerkasten sowie ein Bushaltestellenhäuschen mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Rollerdiebe am Werk,

Oberursel, Nacht zum 14.05.2023,

(pa)In der Nacht auf Sonntag hatten es Diebe in Oberursel auf Motorroller abgesehen. Bislang wurden der Polizei vier Taten gemeldet, wobei die Täter nur in einem Fall Erfolg hatten. So wurde am Sonntagvormittag ein verlassener Motorroller an einem Feldweg parallel zur Bleibiskopfstraße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass das Leichtkraftrad über Nacht in der Herzbergstraße gestohlen worden war. Ebenfalls in der Herzbergstraße wurde im gleichen Tatzeitraum versucht, einen weiteren Motorroller zu entwenden, was jedoch ohne Erfolg blieb. Zudem wurden zwei gleichgelagerte Taten von Rollerbesitzern in der Schulstraße sowie im Eschenweg (Oberstedten) zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise zu allen genannten Fällen unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Pkw mutwillig beschädigt,

Bad Homburg, Schwedenpfad, 14.05.2023, 08.30 Uhr bis 20.00 Uhr

(pa)Am Sonntag wurde in Bad Homburg ein Pkw zum Ziel von Vandalismus. Ein silberfarbener Mercedes Vito war zwischen 08.30 Uhr am Morgen und 20.00 Uhr abends im Schwedenpfad geparkt. Anschließend wurde festgestellt, dass jemand den Lack im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt hatte. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Junge auf Fahrrad bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 14.05.2023, 12.45 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag kam es in der Oberurseler Hohemarkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Junge war mit seinem Mountainbike gegen 12.45 Uhr stadteinwärts unterwegs, als in Höhe der Oberstedter Straße eine Autofahrerin vom Gelände einer dortigen Tankstelle in die Hohemarkstraße einbiegen wollte. Dabei achtete die 60-jährige Frankfurterin nicht ausreichend auf den Verkehr. Dies hatte zur Folge, dass sie den 13-jährigen Radfahrer mit der Front ihres Ford erfasste. Der Junge stürzte daraufhin von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt.