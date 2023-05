Speyer – Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 13.05.2023, ereignete sich gegen 17:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Bademaxx in Speyer. Dort habe ersten Erkenntnissen zufolge ein PKW, vermutlich des Herstellers Kia, mit einem französischen Kennzeichen, beim Ausparken aus einer Parklücke einen PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt um Unfallort.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Angaben zum Unfallhergang oder dem PKW machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Speyer – Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 13.05.2023 von 03:00 Uhr bis 13.05.2023 09:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter die Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Speyer. Im Keller öffneten die Täter mehrere Kellerabteile und entwendeten Werkzeuge und technische Geräte. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Gegen 04:10 Uhr konnte durch einen Zeugen auf dem Gelände des Mehrfamilienhauses eine verdächtige männliche Person wahrgenommen werden, die wie folgt beschrieben werden kann: graue Jogginghose, schwarzer Hoodie. Ob diese Person in direktem Zusammenhang mit der Tat steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße gesehen haben oder Angaben zu der verdächtigen Person mit der vagen Beschreibung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Speyer – Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Am Samstagmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Speyer in der Industriestraße einen 47-jährigen Speyrer, der mit seinem PKW unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle konnten Anhaltspunkte erlangt werden, die auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmittel sprechen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.