Trunkenheitsfahrt

Ingenheim

Am Abend des 14.05.2023, wurde der Polizeiinspektion Landau ein stark Schlangenlinien fahrender PKW gemeldet, welcher mehrfach in den Grünstreifen der B38 gemeldet. Das Fahrzeug konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Der 60-jährige Fahrer war derart betrunken, dass er sich beim Aussteigen am Fahrzeug festhalten musste und Probleme mit dem Stehen und Sprechen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2.04 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Versuchter PKW Aufbruch

Bad Bergzabern

In der Nacht vom 12. auf den 13.05. wurde versucht einen auf einem frei zugänglichen Parkplatz im Maxburgring abgestellten PKW, Opel Zafira, grau, mit SÜW-Kennzeichen, aufzubrechen. Der Täter versuchte hierbei erfolglos, dass Schloss der Fahrertür durch Einstechen/Hebel zu überwinden. Dies gelang aber nicht. Als „Dank“ wurde anschließend die Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden an dem älteren PKW dürfte bei ca. 250.- EUR liegen. Hinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340