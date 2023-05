Ohne Versicherungsschutz mit umgebautem Roller unterwegs

Germersheim

Am Samstagnachmittag fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Roller, ohne Kennzeichen und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, die K31 zwischen Lingenfeld und Germersheim entlang. Der Fahrzeugführer wurde durch Polizeibeamte gestoppt und kontrolliert. Am Roller waren Umbauten vorgenommen worden, sodass dieser Geschwindigkeiten bis zu 100km/h erreichen konnte. Einen gültigen Versicherungsschutz konnte der 15-Jährige nicht vorweisen. Zudem besaß dieser lediglich ein Mofa-Prüfbescheinigung.

Diesel entwendet

Schwegenheim

In der Nacht von Freitag (12.05.2023) auf Samstag (13.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter ca. 400 Liter Diesel aus einem am Tankhof in Schwegenheim abgestellten Sattelzug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Neulauterburg

Wörth

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden kam es am gestrigen Samstag, den 13.05.2023, gegen 10:00 Uhr in der Kandeler Straße in Neulauterburg. Demnach parkte die Fahrerin eines silbernen Pkw rückwärts aus und kollidierte mit dem am gegenüberliegendem Fahrbahnrand abgestellten Pkw der Geschädigten. Trotz eines lauten Knallgeräusches entfernte sich die Unfallverursacherin in Richtung Scheibenhardt. Der flüchtige Pkw soll ein französisches Kennzeichen haben und die Fahrerin wird als klein, schlank, etwa 35-jährig mit auffallender roter Brille beschrieben. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de