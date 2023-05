Grünstadt: Notlandung eines Segelflugzeugs im Wingert

Grünstadt (ots) – Am heutigen Sonntag, 14.05.2023 gegen 13:50 Uhr, erreichten die Polizeiinspektion Grünstadt mehrere Notrufe über ein Segelflugzeug, welches eine Notlandung durchführte.

Der 35-jährige Pilot und einzige Insasse des Flugzeugs war auf einem lokalen Rundflug unterwegs und steuerte den Flugplatz Quirnheim an. Aufgrund von fehlender Thermik entschied sich der Pilot dazu, eine Notlandung zwischen der Autobahn A6 und des Ortsteils Grünstadt-Sausenheim einzuleiten. Bei der sog. Außenlandung, welche auf einem Feldweg durchgeführt werden sollte, berührte das Segelflugzeug mit den Flügeln in den Wingerten aufgestellte metallene Weinbergpfähle samt Weinstöcken. Durch die Berührung wurde der Segelflieger gedreht und blieb schließlich in einen zum Feldweg angrenzenden Wingert liegen. Der Pilot konnte sich aus dem Cockpit befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Er wurde dennoch zur weiteren Abklärung in eine Unfallklinik verbracht. Am Segelflugzeug entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich und es musste durch einen Kran geborgen werden. An den Wingerten entstand Flurschaden, welcher sich auf ca. 2000 Euro beläuft.