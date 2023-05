Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 13.05.2023 auf den 14.05.2023 wurden in der Probstgasse mehrere Pkw teils erheblich beschädigt. Die Fahrzeuge wurden zerkratzt. Antennen, Kennzeichen oder Spiegel wurden abgerissen. Bisher sind vier Geschädigte bekannt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden (06321 8540; pineustadt@polizei.rlp.de).

Neustadt: Beim Ladendiebstahl einen Teleskopschlagstock mitgeführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Beim Ladendiebstahl einen Teleskopschlagstock mitgeführt hat ein 19-Jähriger aus Neustadt/W. am 13.05.2023 um 14:00 Uhr in einem Baumarkt im Stadtgebiet von 67433 Neustadt/W.. Der junge Mann konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden, wie er mit Waren im Wert von 85 Euro den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei dem Neustadter in dessen Bauchtasche ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Dieser wurde anschließend sichergestellt. Nun muss sich der 19-Jährige in einem Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten. Außerdem kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des mitgeführten Schlagstockes zu.

Neustadt: Fahrübung führt zu Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße – OT Hambach (ots) – Bereits am 12.05.2023 um kurz vor 21:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein verdächtig langsam fahrender Audi in der Schloßstraße in 67434 Neustadt/W. mitgeteilt. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der PKW durch eine 22-Jährige geführt wurde, welche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diese nutzte den PKW zu Fahrübungen. Nun erwartet auch den 41-jährigen Halter eine Strafanzeige, da dieser es zuließ, dass die Dame den Audi führte. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Neustadt: Verkehrsunfall mit unbekanntem verletzten Fahrradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den Nachmittagsstunden des 12.05.2023, gegen 16:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Gartenstraße / Bismarckstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier stießen der Fahrer eines weißen Citroen C1 und der Fahrer eines Rennrades zusammen. Dabei soll sich der Fahrer des Rennrades leicht verletzt haben. Die beiden Fahrzeugführer einigten sich vor Ort, tauschten jedoch keine Personalien aus. Nun sucht die Polizei nach dem verletzten Fahrer des Rennrades. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch (Tel: 06321 8540) oder via E-Mail (pineustadt@polizei.rlp.de) mit hiesiger Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):