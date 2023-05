Kreis Kaiserslautern

Mehrere Amazon Pakete aufgefunden

Weilerbach (ots) – Am Samstag 13.05.2023 gegen 07:55 Uhr, wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass in einem Mülleimer eines Einkaufsmarktes in der Danziger Straße mehrere Amazon Pakete aufgefunden wurden. Vor Ort wurde festgestellt, dass diese zum Teil aufgerissen und leer waren. Auf den Paketen wurden unterschiedliche Namen und Anschriften festgestellt, weshalb nicht

ausgeschlossen werden kann, dass die Pakete entwendet oder unterschlagen wurden.

Die Pakete wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an die

pikaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Ehrlicher Finder

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Freitag 12.05.2023 gegen 17 Uhr, verlor ein 63-jähriger Mann aus Enkenbach-Alsenborn seine Geldbörse im Bereich der L395. Noch während der Anzeigenerstattung des Mannes bei der Polizei meldete sich der Nachbar des Mannes und gab an, dass die Geldbörse bei ihnen abgeben wurde.

Alle Gegenstände befanden sich nach wie vor in der Geldbörse.

Ob der Name des Finders dem Mann bekannt ist, kann nicht gesagt werden.|wey

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenstein (ots) – Am Samstag, 13.05.2023, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Diedesheim mit seinem PKW, einem Fiat 500 die B37 Hochspeyer in Richtung Frankenstein. In dem PKW befanden sich zudem noch zwei Mitfahrer im Alter von 38 und 43 Jahren. Vermutlich weil ein Tier auf die Fahrbahn lief, musste er eine Ausweichbewegung machen und kam nach rechts von

der Fahrbahn ab.

Dort stieß der PKW mit einem Leitpfosten zusammen, fuhr auf die Schutzplanke auf und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Alle Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zwei der Insassen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Fairer Fußballnachmittag

Kaiserslautern (ots) – Ein spannendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Samstagnachmittag auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie trennten sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und DSC Arminia Bielefeld mit einem 1:2. Insgesamt verfolgten 41.362 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich knapp 1.400 Fans der

Gästemannschaft.

Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf; kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen konnten zeitnah beseitigt werden. Unter den beiden Fangruppen herrschte eine friedliche Stimmung. Besondere Vorkommnisse gab es aus polizeilicher Sicht nicht zu verzeichnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik und der Bundespolizei unterstützt. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen entspannten Samstagabend. |me

Kaiserslautern

Süßlicher Geruch führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Während ihrer Streife nahmen Beamte am Freitag 12.05.2023 gegen 23:20 Uhr, am Stockhausplatz süßlichen Geruch wahr, dem sie folgten. Dieser führte sie zu drei Heranwachsenden im Alter von 19-20 Jahren. Vor Ort wurde eine offenbar noch glimmender Joint in einem Gully festgestellt. Bei einer Person wurde zudem eine geringe Menge Marihuana

aufgefunden und sichergestellt.|wey

Taxifahrt nicht gezahlt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 13.05.2023 gegen 04:30 Uhr, erstattet ein Taxifahrer Strafanzeige gegen einen bisher unbekannten Fahrgast. Dieser stieg im Bereich der Gaustraße während der Fahrt einfach aus und lieg weg, ohne den Fahrpreis in Höhe von 20 Euro zu zahlen.

Bei dem Fahrgast handelte es sich um eine Frau mit Kapuzenpullover, welche in Richtung der Kanalstraße davonlief.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an die

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Geldautomat gesprengt – Polizei bittet um Hinweise

Hornbach (ots) – Unbekannte haben am Samstag 13.05.2023 gegen 03:33 Uhr in einer Filiale der Sparkasse Südwestpfalz in der Pirmasenser Straße einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt und verständigten die Polizei. Kurz darauf flüchtete ein dunkler PKW, vermutlich VW und ausländisches Kennzeichen, in Richtung Frankreich. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, steht aktuell nicht fest.

Durch die Sprengung entstand am Gebäude ein Schaden, den die Polizei auf mehrere 10-tausende Euro schätzt. Spezialisten für Sprengstoffe des Landeskriminalamt befanden sich im Einsatz.

Die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei ist beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag Verdächtiges rund um die Bankfiliale wahrgenommen? Wem sind in den vergangenen Tagen Personen und Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem flüchtenden PKW geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|wey

Angebranntes Essen führt zu Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 13.05.2023, gegen 12:40 Uhr wurde der Polizei

eine strake Rauchentwicklung in der Frühlingstraße gemeldet. Vor Ort musste die

Wohnungstür im Erdgeschoss durch die Feuerwehr geöffnet werden. Auf dem Herd

konnte ein Topf festgestellt werden, von dem die Rauchentwicklung ausging. Nach

Belüftung der Räumlichkeiten wurde die Wohnung wieder verschlossen. Die Bewohner

der Wohnung befanden sich nicht vor Ort.|wey

Mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Am Wochenende wurden durch die Polizei mehrere

Verkehrsteilnehmer angetroffen, welche nicht mehr verkehrstüchtig waren.

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 02:49 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der

Mainzer Straße mit seinem PKW fahrend festgestellt. Bei ihm wurde eine

Alkoholisierung von 0,54 Promille festgestellt. Auf ihn kommt ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Gegen 03:18 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann in der Friedrich-Engels-Straße mit

seinem PKW fahrend festgestellt. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 0,76

Promille festgestellt. Auf ihn kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Gegen 03:53 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Logenstraße mit seinem PKW

fahrend festgestellt. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 0,86 Promille

festgestellt. Auf ihn kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Gegen 04:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit

seinem PKW fahrend festgestellt. Im Innern des PKW stellten die Beamten einen

süßlichen Geruch fest. Ein freiwilliger Drogentest reagierte positiv auf

Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Da bei ihm noch ein Tütchen mit

Cannabisanhaftungen festgestellt wurde, wurde auch ein Strafverfahren gegen ihn

eingeleitet.

Gegen 11:52 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann in der Altenwoogstraße mit einem

E-Scooter fahrend festgestellt. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 1,89

Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren

eingeleitet.

Am Sonntag, 14.05.2023, gegen 02:24 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in der

Königstraße mit seinem PKW fahrend festgestellt. Bei ihm wurde eine

Alkoholisierung von 0,86 Promille festgestellt. Auf ihn kommt ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Gegen 03:59 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Fischerstaße mit einem

E-Scooter fahrend festgestellt. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 1,41

Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren

eingeleitet.|wey

Diebstahl einer Geldbörse

Kaiserslautern (ots) – Ein 36-jähriger Mann aus Aspisheim besuchte am Samstag,

13.05.2023 die Maikerwe in Kaiserslautern und hatte seine Geldbörse in der

Jackentasche. Plötzlich bemerkte er, dass diese vermutlich aus seiner

Jackentasche von bisher unbekannten Tätern entwendet wurde.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auf Wertgegenstände in dichtem Gedränge

besonders zu achten. Tipps hierzu finden sie hier: https://s.rlp.de/h8EnZ |wey

Diebstahl eines E-Mountainbikes

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 13.05.2023, gegen 15:15 Uhr versuchten zwei Männer im Außenbereich eines Fahrradgeschäftes in der Merkurstraße ein E-Mountainbike zu entwenden, indem sie das Fahrradschloss durchtrennten. Sie wurden durch einen 32-jährigen Mann angesprochen, welcher die Täter auch an der Flucht hindern wollte. Als einer der Täter ihm jedoch drohte, ihn umzuschlagen, ließ er die Personen mit dem Fahrrad flüchten.

Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, südeuropäisch, Schnurrbart.

Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an die

pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots) – Bei mehrere Verkehrsteilnehmern konnte die Polizei am

Wochenenden eine Trunkenheitsfahrt verhindern.

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 01:37 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der

Barbarossastraße einer Kontrolle unterzogen, als dieser gerade einen E-Scooter

nutzen wollte. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Gegen 02:00 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann in seinem PKW sitzend am

St.-Marien-Platz einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alkotest ergab

einen Wert von 2,23 Promille.

Am Sonntag, 14.05.2023, gegen 02:20 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann in der

Barbarossastraße einer Kontrolle unterzogen, als dieser gerade einen E-Scooter

nutzen wollte. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,53 Promille.

Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.|wey