Taser-Einsatz

Schifferstadt (ots) – Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am frühen Mittwochabend in der Zwerchgasse. Gegen 18:00 Uhr wurde zunächst aus einer Wohnung kommender Rauch und ein aktiver Rauchmelder gemeldet. In der betreffenden Wohnung konnte der 29-jährige Inhaber der Wohnung festgestellt werden, der sich aber in dieser eingeschlossen hatte. Da von außen Brand- und auch Gasgeruch wahrgenommen werden konnte, wurden Teile der angrenzenden Wohnungen und Häuser vorsorglich evakuiert.

Nach dem Öffnen einer Tür konnten sich Einsatzkräfte der Polizei Zutritt in die Wohnung verschaffen und den mit einer Kette und einem Schraubenzieher bewaffneten 29-jährigen, unter anderem durch den Einsatz eines sogenannten Tasers, überwältigen.

Der Mann, der möglicherweise unter einer psychischen Erkrankung leidet, wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung in eine Fachklinik verbracht.

Durch die Feuerwehr wurde vor Ort eine Gasmessung durchgeführt, bei der eine erhöhte CO2-Konzentration festgestellt wurde. Eine Explosionsgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden, so dass die zuvor evakuierten Anwohner wieder in ihr Haus zurück konnten.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Kriminalitäts- und Unfallstatistik für das Jahr 2022

Schifferstadt (ots) – Nach pandemiebedingten Rückgängen in den Jahren 2020 und 2021 musste im Jahr 2022 ein Anstieg der Kriminalitäts-Fallzahlen (4155 Fälle) verzeichnet werden. Sie befinden sich damit aber weiterhin unter dem vorpandemischen Niveau. Die Aufklärungsquote liegt mit 58,6 Prozent noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Trotz des beschriebenen Anstiegs der Fallzahlen liegen diese, mit Ausnahme der Vermögens- und Fälschungsdelikte, in allen Obergruppen noch immer unter dem Niveau des Jahres 2019, welches aufgrund nicht vorhandener pandemischer Einschränkungen bessere Vergleichsmöglichkeiten bietet.

Im Jahr 2022 ereigneten sich 1951 Verkehrsunfälle, bei 223 Unfällen mit Verletzten wurden 248 Personen verletzt. Die Gesamtunfallzahlen sind seit 2018 um 6,4%, die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden um 10,8% gesunken. Die Aufklärungsquote bei den Verkehrsunfallfluchten liegt bei 41,83%. Hauptunfallursachen sind Abstand (37%) und Wenden/Rückwärtsfahren (24%). Bei Unfällen mit Personenschäden sind es Vorfahrt (29%) und Abstand (14%). Bei 126 Unfällen waren Radfahrende beteiligt, 105 Radfahrende wurden hierbei verletzt.

Suche nach einem Unfallzeugen

Neuhofen (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Neuhofen die Ludwigshafener Straße. In Höhe der Hausnummer 123 streifte er dann einen dort geparkten Pkw. Im Anschluss wurde er von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer auf den Unfall aufmerksam gemacht und hätte gewendet, habe aber selbst keinen beschädigten Pkw feststellen können, woraufhin er anschließend zur Polizei fuhr.

Auch die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keinen beschädigten Pkw mehr feststellen. Gesucht wird nun zum einen nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeuges, zum anderen nach dem Zeugen, der den Unfallverursacher auf den Unfall aufmerksam machte. Dieser oder auch andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Fahrereigenschaft abgestritten

Neuhofen (ots) – Durch einen Mitarbeiter der VG Rheinauen wurde am Dienstagabend ein in der Benzstraße fahrender Motorradfahrer gemeldet, an dessen Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Zudem habe der Fahrer keinen Helm getragen. Nach der Ansprache durch den Ordnungsamtsmitarbeiter ignorierte der Fahrer diesen, sodass die Polizei hinzugezogen wurde.

Vor Ort stritt der 59-jährige aus Langenargen ab, mit dem Motorrad gefahren zu sein, er habe es lediglich geschoben. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Kontrollen der Polizei Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten am vergangenen Mittwoch in der Speyerer Straße insgesamt 60 Fahrzeuge kontrolliert werden. Hierbei kam es zu 21 Gurtverstößen sowie vier Handyverstößen. Insgesamt stieß die Kontrollmaßnahme bei den Verkehrsteilnehmern auf eine große Zustimmung.