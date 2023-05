Nach Streit mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am späten Mittwochabend 10.05.2023 gegen 22:10 Uhr, geriet ein 34-jähriger Ludwigshafener in der Wredestraße (zwischen Bismarck- und Ludwigstraße) mit mehreren Personen in Streit. Im weiteren Verlauf stach, nach Angaben von Zeugen, ein Mann aus einer Gruppe von 3 Personen heraus mit einem Messer in Richtung des 34-Jährigen und verletzte ihn an der Hand. Der Täter sowie seine Begleiter, konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde der Mann versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da er sich dabei aggressiv verhielt, musste er von einer Polizeistreife begleitet werden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder seiner Begleiter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch am Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (11.05.2023) brachen bislang Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Pasadenaallee (Bahnhofsgebäude) ein. Gegen 03:40 Uhr meldete eine Zeugin, dass die Eingangstür des Geschäfts offenstehe. Vor Ort konnten Polizeikräfte feststellen, dass der Verkaufsraum durch die Täter durchwühlt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen dürften Waren im Wert von circa 200 Euro entwendet worden sein. Der Schaden an der Eingangstür beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich der Pasadenaallee verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) … wurden in der Nacht zum Donnerstag 11.05.2023, vier Männer in der Amsterdamer Straße. Nachdem Zeugen gegen 02 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines dortigen Parkdecks wahrnahmen, informierten sie die Polizei. Die eintreffenden Polizeikräfte konnten die 4 Männer, welche sich gerade in einem Auto von der Örtlichkeit entfernten, einer Kontrolle unterziehen.

Im Fahrzeug konnten diverse Werkzeuge zur Entwendung von Katalysatoren festgestellt werden. Bei einer Überprüfung des Parkdecks stellten die Polizeibeamten fest, dass die Katalysatoren von zwei abgestellten Fahrzeugen bereits entfernt und unter diesen abgelegt wurden. Aufgrund des Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls wurden die vier Männer in die Polizeidienststelle verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die mitgeführten Werkzeuge, sowie ihre Mobiltelefone wurden sichergestellt. Im Anschluss wurden sie aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Wenn Sie einen verdächtigen Sachverhalt beobachten, zögern Sie nicht die Polizei darüber in Kenntnis zu setzen. Ihr Verhalten kann dazu beitragen, Straftaten aufzuklären oder sogar zu verhindern. Wählen Sie die Nummer Ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder in akuten Fällen die 110.

Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar und für Ihre Mithilfe dankbar.