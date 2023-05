Feuerwehr Frankenthal beteiligt sich an der Aktion – „Lust auf Zukunft“

Frankenthal (Pfalz) (ots) – Im Rahmen der Initiative „Lust auf Zukunft“ des Drogerieunternehmens dm stellen wir uns als Feuerwehr Frankenthal zusammen mit einer weiteren Organisation vom 19. Mai 2023 bis 31. Mai 2023 in dem dm-Markt in der Wormser Straße 101 in Frankenthal vor.

An den beiden Samstagen im Aktionsraum – dem 20.05. und 27.05. – präsentieren wir uns „zum Anfassen“ mit Infoständen, Kindermitmachaktionen und Feuerwehrfahrzeugen jeweils von 10-16 Uhr vor dem Markt. Zudem bieten wir Euch zur Stärkung Kaffee und Kuchen.

Im Dienste der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, sind wir als Feuerwehr 24/7 an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. Unsere Bambini- und Jugendfeuerwehr sind die Hauptgaranten für kontinuierlichen Nachwuchs in der Einsatzabteilung. Gerne dürft Ihr aber auch bei uns quereinsteigen, wenn Ihr bereits 18 Jahre und älter seid. Unser Aufgabengebiet ist extrem vielfältig, da ist für jede und jeden etwas dabei.

Bitte geht während dem o.g. Aktionszeitraum in dem dm Markt einkaufen und stimmt für unsere Feuerwehr ab.

Der Gewinner mit dem meisten Stimmen wird von dem dm-Markt am 01.06.2023 mit einer Spendensumme in Höhe von 600 Euro, das zweitplatzierte Projekt mit 400 Euro unterstützt. Egal ob 1. Preis oder 2. Sieger, den Gewinn investieren wir 1:1 in unsere Nachwuchsarbeit.

Was steckt hinter der Initiative „Lust auf Zukunft“ In seinem Jubiläumsjahr möchte dm unter dem Motto „Lust auf Zukunft“ möglichst viele Menschen in Deutschland in den Dialog zu Zukunftsthemen bringen. In zahlreichen Vereinen, Projekten und Organisationen engagieren sich Menschen tagtäglich für unsere Gesellschaft und leisten damit einen wichtigen Beitrag für unser Zusammenleben – jetzt und in Zukunft. Sie zeigen: Jeder Mensch kann in seinem Umfeld aktiv werden und die Zukunft mitgestalten. Dieses Engagement wertschätzen und unterstützen die Teams in den mehr als 2.000 dm-Märkten in Deutschland und bereiten vom 19. bis zum 31. Mai rund 3.000 Projekten und Vereinen aus ihrem Umfeld eine Bühne, die sich für Zukunftsthemen einsetzen.

In diesem Zeitraum können sich je zwei Projekte in den dm-Märkten vorstellen und Kundinnen und Kunden haben vor Ort die Möglichkeit, für ihren Favoriten abzustimmen. Das Projekt mit mehr Stimmen wird von dem jeweiligen dm-Markt mit einer Spendensumme in Höhe von 600 Euro unterstützt. Das zweitplatzierte Projekt wird mit jeweils 400 Euro unterstützt. Auch online können Kundinnen und Kunden zwischen zwei Projekten von langjährigen dm-Kooperationspartnern abstimmen. Das Erstplatzierte fördert dm mit 10.000 Euro, das Zweitplatzierte mit 5.000 Euro. Mehr Informationen gibt es unter www.dm.de/zukunftsprojekte.

Zu dm-drogerie markt

Sich in der Gesellschaft einzubringen und diese positiv mitzugestalten, gehört zum Selbstverständnis von dm-drogerie markt. Für sein nachhaltiges Engagement erhielt das Unternehmen unter anderem bereits den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wichtigster Baustein des gesellschaftlichen Engagements sind unterstützende Aktivitäten für regionale und lokale Initiativen im Umfeld der dm-Märkte. Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur Zukunftsfähigkeit“ auf www.dm.de/Nachhaltigkeitsbericht.

Raubdelikt mit gefährlicher Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Am 10.05.2023 kam es gegen 18:31 Uhr in einer Lokalität in der Wormser Straße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Der in Ludwigshafen wohnhafte, 17-jährige Geschädigte wurde hierbei von ca. 10 Personen angegriffen und seiner Bauchtasche beraubt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Personen im Stadtgebiet kontrolliert werden.

Die Ermittlungen hinsichtlich der jeweiligen Tatbeteiligung dauern zurzeit noch an. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am 10.05.2023 kam es gegen 22:13 Uhr in der Mörscher Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 45-jähriger Mann mit seinem PKW an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen hängengeblieben war. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch bei dem 45-jährigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab in der Folge einen Wert von 2,62 Promille.

Aus diesem Grund wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots) – Am 09.05.2023 gegen 22.13 Uhr, kam es an der Kreuzung Wormser Str./ Nordring zu einem Verkehrsunfall, weil ein 24-jähriger Mann aus Frankenthal, welcher mit seinem Pkw die Wormser Straße in Richtung Bobenheim-Roxheim befuhr und an der genannten Kreuzung nach links auf den Nordring abbiegen wollte und hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 27-jährigen Mannes aus Frankenthal missachtete und es zum Zusammenstoß kam.

Hierbei wurden beide Pkw derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 27-jährige Mann wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.