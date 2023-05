LKW kollidiert mit Auto und flüchtet

Mainz-Neustadt (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr eine 50-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Auto die rechte Spur der Rheinallee in Richtung Mombach. Auf Höhe der Feuerwehr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein LKW mit Sattelauflieger links neben ihr. Aus bislang ungeklärten Gründen wechselte dieser den Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit dem Fahrzeug der Wiesbadenerin.

Dadurch wurde das Fahrzeug an einen Bauzaun gedrückt. Die Schäden am Auto waren derart stark, dass sich die Türen auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen ließen und alle Scheiben auf der Fahrerseite zersprangen. Die eingesperrte Fahrerin wurde durch die eintreffenden Polizisten aus dem Fahrzeug befreit und durch einen Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Sie erlitt mutmaßlich einen Schock.

Der bislang unbekannte LKW-Fahrer oder die LKW-Fahrerin setzte seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen LKW mit blauroter Aufschrift gehandelt haben. Das Kreiskennzeichen könnte KG- oder GK- gelautet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter Tel: 06131/65-4210 oder per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Autofahrer fährt Kind an Fußgängerampel an

Mainz-Bretzenheim (ots) – Als am Montagmorgen eine 23-jährige Mainzerin mit ihrem 3-jährigen Kind an der Fußgängerampel der Kreuzung Am Ostergraben / Katharina-Pfahler-Straße wartete, war ein 60-jähriger Mainzer gerade im Begriff aus Richtung Uwe-Beyer Straße nach rechts in „Am Ostergraben“ abzubiegen.

Als die Fußgängerampel grün wurde, lief das Kind über die Straße und wurde von dem abbiegenden Autofahrer erfasst und am Fuß verletzt. Das Kind wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Fahrer hat mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu rechnen.

Sicher in Gonsenheim am 13.05.23

Mainz-Gonsenheim (ots) – Das Sicherheitsmobil des Polizeipräsidiums Mainz wird am kommenden Samstag auf dem Gonsenheimer Wochenmarkt zwischen 08-13:00 Uhr vertreten sein. Polizisten der Zentralen Präventionsstelle informieren hierbei über „Betrugsmaschen am Telefon/Call Center Betrug (CCB)“.

Für weitere Anliegen/Fragen stehen die Beamten selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung.

Verkehrskontrollen

Mainz-Neustadt (ots) – In der Neustadt fanden gestern im Zeitraum von 08-14:00 Uhr

Verkehrskontrollen durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik statt.

Vorrangig wurden diese an den nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten durchgeführt:

Hindenburgstraße (Fahrradstraße)

Gabelsbergerstraße (Durchfahrtsverbot)

Kreuzstraße (Durchfahrtsverbot Lastkraftwagen)

Hattenbergstraße (Befahren des Radwegs entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung)

Insgesamt wurden 65 Verkehrsteilnehmer, hierunter 6 Fahrradfahrer kontrolliert. Es konnten 22 Verstöße gegen die StVO festgestellt und verwarnt werden.