Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am Dienstag 09.05.2023 meldeten Zeugen kurz vor 07 Uhr in der Straße „An der Schmalwiese“ einen aufgesprengten freistehenden Geldausgabeautomaten. Nach ersten Ermittlungen der Kripo Ludwigshafen, ergibt sich folgender Tathergang. Gegen 02:20 Uhr versuchten 2 bislang Unbekannte den Geldausgabeautomaten zu sprengen. Dieser wurde hierbei erheblich beschädigt, die Entnahme des Bargelds misslang jedoch.

Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Experten des Landeskriminalamtes stellten nach eingehender Begutachtung des Automaten keine Reste von Sprengmitteln mehr fest, sodass der Tatortbereich inzwischen wieder freigeben wurde. Zu einer Beschädigung der umliegenden Gebäude kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Wer hat im Zeitraum zwischen 24-02:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts festgestellt? Wer hat in den letzten Tagen oder Wochen zuvor verdächtige Wahrnehmungen in der Straße „An der Schmalwiese“ gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Annweiler (ots) – Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es am späten Abend des 05.05.2023 in Annweiler. Ziel war gegen 22:00 Uhr die Tankstelle in der Zweibrückerstraße. Unter dem Vorhalt einer Schusswaffe, forderte der maskierte Täter von dem Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss konnte er, samt Beute, unerkannt vom Tatort flüchten.

Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, ca. 1,80m groß, schwarze Jacke, schwarze Sturmhaube.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich unter Tel: 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern und Edenkoben vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.



Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.