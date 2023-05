Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Worms (ots) – Gegen 00:20 Uhr wurde der Fahrer eines PKW am heutigen Dienstag in der Alzeyer Straße durch eine Streife der Wormser Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fiel den Beamten bei dem 46-jährigen Wormser Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Darüber hinaus war der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Dieseldiebstahl

Worms (ots) – Auf einer Baustelle im Fahrweg kam es über das vergangene Wochenende zum Diebstahl von Dieselkraftstoff. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen machten sich der oder die unbekannten Täter an einem Bagger zu schaffen. Schätzungsweise wurden etwa 200 Liter Diesel abgezapft.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms (ots) – Die Wormser Polizei lädt alle Interessierten zum ersten Fahrradsicherheitstag der Polizeidirektion Worms ein. An vielen verschiedenen Stationen werden wir rund ums Rad informieren. Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich darauf, bei den Themen Fahrradsicherheit, Sichtbarkeit, Ablenkung, Recht, Erste Hilfe und vielen weiteren Aspekten mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Samstag 10.06.2023 in der Zeit von 10-16 Uhr. Jugendverkehrsschule in der Schannatstraße 7 (Ecke Würdtweinstraße)

Sie erhalten die Möglichkeit auch aktiv zu werden, indem Sie unsere Parcours absolvieren oder

unseren Fahrradsimulator nutzen können. Bringen Sie gerne ihr eigenes Fahrrad, E-Bike oder Pedelec mit, um ihr Können zu testen oder sich zum Thema Diebstahlsicherung sowie weiteren interessanten Aspekten im Bereich der Kriminalprävention beraten zu lassen.

Mit dabei sind an dem Tag Karl Platt (u.a. Deutscher Meister Mountainbike), die Stadtverwaltung Worms und der adfc (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).

Hintergrund:

Der Radverkehr in Deutschland gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dies scheint vor dem Hintergrund gestiegener Energiekosten, städtischen Kapazitätsgrenzen im motorisierten Individualverkehr, Umwelt- und nicht zuletzt Gesundheitsaspekten wenig überraschend. Egal ob aus Fitnesszwecken, als Fortbewegungsmittel in der Freizeit oder zur Arbeit, das Zweirad ist universell einsetzbar.

Durch die neu gewonnene Elektromobilität dürften Senioren als bereits bekannte Risikogruppe im Straßenverkehr länger mobil bleiben. Die stetige Zunahme des Radverkehrs mit den damit einhergehenden positiven Effekten auf Umwelt, Klima, Lebensqualität und vor allem Gesundheit der Menschen ist sicher ein wichtiger Anteil in der Entwicklung des Straßenverkehrs. Der vorhandene

Verkehrsraum ist jedoch begrenzt, sodass es immer wieder zu Konfliktsituationen kommt.

So registrierte die Polizeidirektion Worms im vergangenen Jahr 2022 ihrem Dienstgebiet insgesamt 207 Unfälle mit Radfahrerbeteiligung. Dies entspricht einem Anteil von 6,7 % an der Gesamtzahl der Unfälle im Jahr 2022 und einem Zuwachs um 32 Unfälle im Vergleich zum Jahr 2021. Im Zusammenhang mit den 207 Verkehrsunfällen wurden 163 Radfahrende verletzt, was einer außerordentlich hohen Verletzungsquote von 79 % entspricht. Somit war jede vierte verletzte

Person im Straßenverkehr im vergangenen Jahr ein/e Radfahrer/in.

Aus diesem Grund ist es uns ein besonderes Anliegen im Bereich der Fahrradsicherheit mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und über alle Themen rund ums Rad zu informieren sowie bei Fragen zur Verfügung zu stehen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihre Polizei Worms.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsteilnehmer wegen verschiedener Verstöße aus dem Verkehr gezogen

A 61/Rheinhessen (ots) – Wegen verschiedener Verstöße zogen Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 8.5.2023 Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Gegen 13 Uhr fiel einer Streife ein Klein-LKW auf, dessen Fahrer auf der A 61 ein Smartphone während der Fahrt nutzte. Bei der Kontrolle am Mitfahrerparkplatz Gensingen räumte der 31-jährige Fahrer ein, das Smartphone genutzt zu haben. Ihm droht nun ein Bußgeld.

Ebenfalls auf der A 61 stellten die Beamten gegen 14 Uhr einen PKW fest, dass an einem PKW die vorderen Seitenscheiben dunkel foliert waren. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Erpelrain trat zudem zutage, dass der 37-jährige Besitzer und Fahrer des Wagens auch noch die Rückleuchten, die Reflektoren und die Blinker an den Seitenspiegeln unzulässiger Weise mit dunkler Folie überzogen hatte. Da auch für festgestellte Veränderungen am Fahrwerk keine Nachwiese vorgelegt werden

konnten, muss der Fahrer nun mit einem Bußgeldverfahren wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen.

Gegen 15 Uhr kontrollieren die Beamten ein Gespann aus PKW und Pferdeanhänger, weil mit diesem mehrfach im Überholverbot überholt wurde. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Wiesbach stellte sich heraus, dass die 26-jährige Fahrerin nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis für dieses

Gespann verfügte und zudem die Frist zur Hauptuntersuchung für den Anhänger im April abgelaufen war. Da auch die Beifahrerin der 26-Jährigen über keine Fahrerlaubnis verfügte, war die Weiterfahrt zunächst beendet und die beiden Damen mussten sich um einen Ersatz kümmern. Die 26-Jährige muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Einen Transporter mit Anhänger, der im Überholverbot bei Stromberg überholte, überprüften die Beamten gegen 18:15 Uhr. Da der 49-jährige Fahrer über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er über die Höhe des zu erwartenden Bußgeldes eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Sattelzugfahrers auf dem Parkplatz Hauxberg bei Esselborn fiel

auf, dass dessen Fahrerlaubnis für LKW bereit im Jahr 2022 abgelaufen war und er diese nicht rechtzeitig verlängert hatte. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sein Chef ebenfalls, weil er dies zugelassen hatte.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim