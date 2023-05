Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Helenenstraße, Spiegelgasse, 01.05.2023, 23.00 Uhr bis 03.05.2023, 03.10 Uhr,

(pl)In den vergangenen beiden Nächten wurden in Wiesbaden zwei Restaurants von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in der

Webergasse in die Räumlichkeiten eines Restaurants ein und entwendeten das

aufgefundene Bargeld. In der darauffolgenden Nacht schlugen die Einbrecher in

der Spiegelgasse die Fensterscheibe einer Gaststätte ein und erbeuteten eine

Geldkassette mit Bargeld sowie einen Tresor. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, 28.04.2023, 14.00 Uhr bis 02.05.2023, 06.15

Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen von

einer Baustelle in der Georg-Beatzel-Straße in Mainz-Kastel verschiedene

Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Täter verschafften

sich gewaltsam Zugang in einen auf der Baustelle aufgestellten Container und

entwendeten darin gelagerte Gerätschaften. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Baustellenfahrzeug von Dieben angegangen, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße,

28.04.2023, 13.30 Uhr bis 02.05.2023, 06.45 Uhr,

(pl)In der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim hatten es Diebe zwischen

Freitagmittag und Dienstagmorgen auf die Maschinen in einem abgestellten

Baustellenfahrzeug abgesehen. Die Täter brachen die auf der Ladefläche des Ford

Transits befindliche Werkzeugbox auf und ließen hieraus Baumaschinen im

Gesamtwert von rund 4.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Bagger aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, 28.04.2023, 09.00 Uhr bis 02.05.2023, 06.45 Uhr,

(pl)Aus einem auf einer Baustelle in der Saarstraße abgestellten Bagger wurden

zwischen Freitagmorgen und Dienstagmorgen eine Handyhalterung und eine

Reinigungsflasche gestohlen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Baggers

ein und ergriffen dann mit den erbeuteten Gegenständen unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Geräteschuppen aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, 01.05.2023, 19.30 Uhr bis 02.05.2023, 18.30 Uhr,

(pl)In einer Kleingartenanlage im Bereich der Steinern Straße in Mainz-Kastel

brachen unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagabend in einen

Geräteschuppen ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss der Hütte und

entwendeten hieraus unter anderem zwei Kettensägen, ein Laubgebläse, eine

elektrische Heckenschere sowie ein Stromaggregat. Hinweise nimmt das 2.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Schubertstraße,

Sooderstraße, 01.05.2023, 18.00 Uhr bis 02.05.2023, 08.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen mussten zwei Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung

machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen

werden sollten. Autoaufbrecher schlugen in der Nacht zum Dienstag im Bereich

Schubertstraße sowie Sooderstraße zu und entwendeten aus den Innenräumen zweier

geparkter Pkw die herumliegenden Wertsachen. Dabei erbeuteten die Täter unter

anderem eine Geldbörse sowie eine Sporttasche mit den darin befindlichen

Kleidungsstücken. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2540 entgegen.

Mit motorisiertem Zweirad gegen geparktes Auto gekracht – Unfallflucht,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Festgestellt: 02.05.2023, 01.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag ist eine bislang noch unbekannte Person in der

Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel mit einem motorisierten Zweirad gegen ein

geparktes Auto gestoßen und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der

durch die Flucht entstandene Unfallschaden wurde gegen 01.50 Uhr durch eine

vorbeifahrende Polizeistreife bemerkt. Der Spurenlage zufolge war das Zweirad

von der Biebricher Straße kommend auf der Wiesbadener Straße in Richtung

Hochkreisel unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand

abgestellten roten Skoda Citigo kam. Durch den Aufprall wurde der Skoda noch

gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben. Die unfallverursachende Person

entfernte sich im Anschluss mit dem beschädigten Zweirad von der Unfallstelle,

ohne sich um den am Skoda entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu

kümmern. Blutspuren an der Unfallstelle sowie aufgefundene Fahrzeugteile deuten

darauf hin, dass die flüchtige Person verletzt wurde und das motorisierte,

vermutlich weiße, Zweirad, Unfallbeschädigungen aufweisen müsste. Der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Biker Safety Touren im Rheingau-Taunus-Kreis und rund um den Feldberg – Noch freie Plätze zu vergeben!

(fh)Auch in diesem Jahr finden unter der Federführung der Arbeitsgruppe Bike, kurz AG Bike wieder die beliebten „Biker Safety Touren“ im Sinne der Präventionskampagne „Du hast es in der Hand – Überlasse nichts dem Unfall“ statt. Die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen ist ein Thema, das die Polizei weiterhin stark beschäftigt. Dabei werden die fortwährenden Kontrollmaßnahmen, die sich über die gesamte Motorradsaison erstrecken, durch präventive Aktionen ergänzt. Bereits 2021 startete in diesem Zusammenhang die sogenannte „Biker Safety Tour“ der Polizei Westhessen. Auch in diesem Jahr soll das Projekt weitergeführt werden. Interessierte Motorradfahrende können sich zur Tour anmelden und werden – eingeteilt in jeweils 12 Teilnehmende pro Gruppe – durch erfahrene Polizeimotorradfahrer über die beliebten Strecken rund um den Feldberg und im Rheingau geführt. Im Rahmen mehrerer Stopps geben die Beamten nützliche Tipps und Hinweise, etwa zu Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und -ursachen und örtlichen Besonderheiten. Mit dabei ist ein Team der Rettungs-Motorradstaffel des Malteser Hilfsdienstes, welches mit nützlichen Tipps – etwa zur Ersten Hilfe – unterstützt.

Mai 2023, Rheingau

Juni 2023, Feldberg

Juli 2023, Rheingau

Juli 2023, Feldberg



Interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer werden hiermit herzlich zu den vier Touren eingeladen. Derzeit sind für alle Veranstaltungen noch Plätze frei.

Hinweise zu den Anmeldeformalitäten und weitere Informationen erhalten Sie hier:

https://k.polizei.hessen.de/1560209930

Oder über den als Bild angehängten QR-Code.

Einbrecher werfen mit Stein, Rüdesheim am Rhein,

Aulhausen, Vincenzstraße, Dienstag, 02.05.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch,

03.05.2023, 07:15 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind Unbekannte in ein

Schulgebäude in Aulhausen eingestiegen, nachdem sie zuvor eine Fensterscheibe

mit einem Stein eingeworfen hatten. Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter der

in der Vincenzstraße gelegenen Schule fest, dass ein Fenster des Gebäudes mit

einem Stein eingeworfen worden war. Der daraufhin zur Spurensicherung

angerückten Polizeistreife zeigte sich, dass Unbekannte wohl durch das

entstandene Loch im Fenster in das Schulgebäude eingestiegen waren, jedoch

ersten Erkenntnissen zufolge keine Gegenstände entwendet hatten. Der Sachschaden

am Fenster wird mit circa 400 Euro beziffert.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim erbittet Hinweise zur Tat

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

Erneut Pkw zerkratzt – Zeugen gesucht, Oestrich-Winkel, Hallgarten, An der

Hochstätt, Sonntag, 30.04.2023, 17:30 Uhr bis Dienstag, 02.05.2023, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen wurde erneut ein Fahrzeug in

Oestrich-Winkel zerkratzt, diesmal im Ortsteil Hallgarten. Wie bereits

berichtet, wurden in jüngster Vergangenheit rund um Oestrich-Winkel immer wieder

geparkte Fahrzeuge von einem oder mehreren Unbekannten beschädigt. Im Gros der

Fälle wiesen die Fahrzeuge längliche Kratzer, verursacht durch einen unbekannten

Gegenstand, auf. So auch ein weißer Hyundai i20 am Dienstagmorgen in der Straße

„An der Hochstätt“ in Hallgarten. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall

auf knapp 1.000 Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der

Vergangenheit rund um geparkte Fahrzeuge verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Bei berauschtem Fahrer Drogen gefunden, Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße,

Dienstag, 02.05.2023, 14:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag hatte eine Fahrzeugkontrolle der Polizei in

Georgenborn weitreichende Folgen für einen Rollerfahrer. Gegen 14:50 Uhr

entschlossen sich Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach in der Mainstraße in

Geogenborn dazu, einen Rollerfahrer zu kontrollieren. Wie sich zeigte, hatten

sie bei dem 38 Jahre alten Fahrer den richtigen Riecher gehabt. Zum einen stand

der Mann unter dem Einfluss von Drogen, zum anderen entdeckten die Polizisten

bei der Durchsuchung des Fahrers mehrere Hundert Gramm Haschisch, Cannabis sowie

Amphetamin. In der Folge musste der Schlangenbader die Beamten für eine

Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Dienststelle

begleiten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Drogen

sowie Konsum- und Verarbeitungsgegenstände aufgefunden und sichergestellt

werden. Den Schlangenbader erwartet nun Ermittlungsverfahren.