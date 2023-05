Main-Taunus: Die Polizei-News

Unbekannte beschädigen Cabrio-Verdeck, Flörsheim, Erzbergerstraße, 30.04.2023, 23:00 Uhr bis 02.05.2023. 15:00 Uhr

(da)Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen das Verdeck eines Cabrios in Flörsheim am Main. Bei dem Cabrio handelt es sich um einen schwarzen Mini. Dieser war seit Sonntag in der Erzbergerstraße geparkt. Nun musste die Halterin am Dienstag gegen 15:00 Uhr ein Brandloch im Stoffbezug des Verdecks feststellen, dass sich in das Fahrzeuginnere zieht. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Flörsheim unter 06145 / 5476-0 entgegen.

Jugendrad gestohlen,

Hofheim, Chinonplatz, 30.04.2023, 13:30 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten am Sonntag in Hofheim ein Jugendfahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike Galano GX in weiß/grün. Dessen Besitzerin hatte es gegen 13:30 Uhr am Chinonplatz abgestellt. Leider vergaß sie, ihr Fahrrad ordnungsgemäß abzuschließen. Dies war eine regelrechte Einladung für die bisher unbekannten Fahrraddiebe. Die Polizeistation Hofheim bittet nun unter 06192 / 2079-0 um Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des Fahrrads. In Sachen Fahrradsicherheit rät die Polizei ganz klar:

Suchen Sie sich einen sicheren Stellplatz! Schließen Sie Ihr Rad richtig an! Verwenden Sie stabile Schlösser! Nutzen Sie den Fahrradpass & die Fahrradcodierung!

Die nächste Codierung im Main-Taunus-Kreis ist am 14. Mai in Eschborn auf dem Eschenfest. Weitere Infos zu Fahrradcodieraktionen erhalten Sie bei der Polizeilichen Beratungsstelle unter 06192 / 2079-231 oder per Mail an praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de.

Vorsicht Taschendiebe! Hofheim, Elisabethenstraße, 29.04.2023, 16:30 Uhr,

(da)Ob in der Fußgängerzone, im Bekleidungsgeschäft, im Einkaufsmarkt, im Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, immer wieder sind Diebe auf der Suche nach Beute und leider werden sie auch allzu häufig fündig. Am Samstag wurde nun ein 78-jähriger Mann in Hofheim Opfer eines Diebstahls. Dieser hatte gegen 16:30 Uhr eine Bankfiliale in der Hofheimer Innenstadt verlassen, als er von einer ihm nicht bekannten Dame angerempelt wurde. Kurze Zeit später musste der Mann feststellen, dass sich sein Portemonnaie nicht mehr in der hinteren Hosentasche befand. Der nunmehr Geschädigte konnte sich bei Anzeigenaufnahme lediglich daran erinnern, dass die Taschendiebin zuvor mit einer weiteren Frau sowie Kindern auf einer Parkbank vor der Bankfiliale gesessen habe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Weiterhin rät die Polizei: Tragen Sie Ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann.

Fußgängerin beim Abbiegen übersehen,

Kelkheim, Frankfurter Straße / Lorsbacher Straße, 02.05.2023, 09:55 Uhr

(da)In Kelkheim kam es am Dienstagvormittag an der Kreuzung Frankfurter Straße / Lorsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Gegen 09:55 Uhr wollte der 44-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter an besagter Kreuzung in die Lorsbacher Straße einbiegen, als er die Fußgängerin übersah und mit seinem Fahrzeug erfasste. Die 68-Jährige bedurfte aufgrund des Unfalls einer ärztlichen Behandlung und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Unfallflucht nach Wendemanöver,

Hofheim-Wallau, Gräsiger Weg, 02.05.2023, 13:40 Uhr bis 14:00 Uhr

(da)Ein Paketzusteller wurde am Dienstagmittag bei einer Verkehrsunfallflucht in Hofheim-Wallau beobachtet. Bei einem Wendemanöver im Gräsiger Weg beschädigte der Mann einen grauen VW Sharan, der auf einem in der Straße befindlichen Stellplatz geparkt war. Der Paketbote stieg noch aus, um den Schaden an den Fahrzeugen zu begutachten, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne den Schaden, der nun im Nachhinein auf über 3.000EUR geschätzt wird, zu melden. Hierbei wurde er jedoch von Zeugen beobachtet. Die Polizei bittet nun, dass sich weitere Zeuginnen und Zeugen unter 06192 / 2079-0 an den Regionalen Verkehrsdienst wenden.