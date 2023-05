Üblicher Verlauf der Hexennacht in Bad Kreuznach

Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach (ots) – In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. kam es im Dienstbezirk der PI Bad Kreuznach zu diversen erwartbaren Einsätzen. Insgesamt wurden die Beamten, mit Stand 05:00 Uhr, zu 8Einsätzen mit Bezug zur Hexennacht gerufen.

Gegen 22:30 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge im Stephanskapellenweg in Bretzenheim mit Grasbüscheln bedeckt. Hierbei konnten jedoch in der Dunkelheit keine Beschädigungen festgestellt werden.

Gegen 20:40 Uhr wurde mitgeteilt, dass in Rüdesheim an der Kirche Kinder die Toilette mit Klopapier verstopfen würden. Die Polizisten konnten hierbei jedoch lediglich herumliegendes Toilettenpapier feststellen.

Um 23:15 Uhr ließen Unbekannte in der Kirchgasse in Wallhausen einen alten Autoreifen den Berg hinunterrollen, welcher später mit einem geparkten PKW kollidierte und diesen beschädigte.

Kurz darauf gegen 23:17 Uhr warfen vermummte Personen am Fossgraben in Weinsheim Blumenkübel um und Eier gegen eine Haustür. Hierbei wurden jedoch keine Beschädigungen festgestellt.

Etwas später gegen 23:33 Uhr wurde in Hargesheim der Maibaum von Unbekannten abgesägt und entfernt.

Kurz nach Mitternacht, um 00:18 Uhr, entwendeten drei Jugendliche ein Ortsschild aus Roxheim.

Gegen 00:30 Uhr wurden, vermutlich selbige Jugendliche, in Roxheim gemeldet, welche Klingelstreiche vollziehen, Mülltonnen umtreten und sich an Gullydeckeln zu schaffen machen würden. Beschädigungen bzw. Gefährdungen wurden jedoch nicht festgestellt.

Letztlich gegen 01:54 Uhr wurde der Maibaum in Langenlonsheim gestohlen.

Neben diesen Einsätzen kam es noch zu diversen Ruhestörungen, einer gefährlichen Körperverletzung durch Pfefferspray in Hallgarten, einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Bad Kreuznach, zwei Trunkenheitsfahrten (1,02 Promille und 1,83 Promille), einem Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Fahren ohne Versicherungsschutz (E-Scooter) und weiteren diversen kleinen Einsätzen.

Insgesamt handelte es sich in Anbetracht der Feierlichkeiten, um eine übliche Hexennacht ohne große Zwischenfälle.

Brand von Mülltonnen in Simmertal

Simmertal (ots) – In der Nacht zum 01. Mai kam es im Simmertal zwischen 03:30-04:45 Uhr zu zwei Mülltonnenbränden. Hierbei zündete der/die unbekannten Täter zwei Mülltonnen an, sodass diese zerstört wurden. Hinweise bitte an die unten aufgeführte Polizeidienststelle.