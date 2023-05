Mehrere Versammlungen am 1. Mai

Ingelheim (ots) – Wie angemeldet haben am 1.Mai-Feiertag mehrere Versammlungen in Ingelheim stattgefunden. Eine Versammlung der Partei „Die Rechte“ fand, unter Beachtung der durch die Versammlungsbehörde auferlegten Auflagen und Teilnahme von 26 Personen, im Zeitraum von ca. 14 bis 15:20 Uhr statt. Mehrere Gegenversammlungen Ingelheimer Gruppierungen fanden mit ca. 400 Teilnehmern ebenfalls statt.

Das Polizeipräsidium Mainz gewährleistete mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik und ca. 350 Einsatzkräften die Durchführung der Versammlungen. Diese verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Die Bundespolizei gewährleistete in Zusammenhang mit den Versammlungen die Sicherheit an den Bahnhöfen.

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Mainz (ots) – Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es am Abend des 30.4. in Mainz-Gonsenheim. Dort wurde die hier befindliche ESSO-Tankstelle in der Kurt-Schumacher Straße gegen 22:16 Uhr überfallen. Ein 20-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle wurde von einem unbekannten Täter, mutmaßlich mit einer Pistole, bedroht.

Der männliche Täter forderte den Mitarbeiter auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170cm groß, schmale Statur, schwarze Jacke der Marke „Adidas“, schwarze Handschuhe, dunkel Sonnenbrille.

Sachdienliche Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mainz unter Tel:06131/65-3630.

Kreis Mainz-Bingen

Einbruch – kein Einbruch

Bingen (ots) – Am Sonntagmittag meldet ein 66-jähriger Bürger aus Bingen am Rhein, dass gerade versucht wird in sein Haus einzubrechen. Mehrere Streifen begeben sich sofort zur gemeldeten Adresse. Dort konnte bestätigt werden, dass ein Fenster beschädigt war. Der nähere Umkreis war blutverschmiert.

Da der Einbrecher nicht mehr vor Ort war, wurden weitere Streifen und ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach diesem hinzugezogen. Der 37-jährige Einbrecher konnte im Verlauf der Fahndung im Krankenhaus in Bingen am Rhein festgestellt werden. Es stellte sich nun jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Einbruch handelt.

Der 66-jährige hatte ein Verhältnis mit der 67-jährigen Tante des „Einbrechers“. Am Vortag hatte der 66-jährige die 67-jährige massiv geschlagen. Daher wollte der „Einbrecher“ den 66-jährigen zur Rede stellen.

Als dieser die Tür nicht öffnete, trat dieser das Fenster ein und verletzte sich hierbei.