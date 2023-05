Motorradfahrer in Gegenverkehr geraten – Schwer verletzt

Graben-Neudorf (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagabend ein 44-jähriger Fahrer eines Motorrades bei einem Unfall auf der Bundesstraße 36 in Höhe von Graben-Neudorf. Nach derzeitigem Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr der 44-Jährige in Richtung Karlsruhe.

Im Bereich der Abfahrt zur B35 geriet der Motorradfahrer in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Motorrad mit einem entgegenkommenden VW und anschließend mit einem ebenfalls entgegenkommenden Audi.

Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des VW kam in eine Klinik. Die Beamten stellten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Alkoholgeruch fest. Ein späterer Test im Krankenhaus ergab bei dem 44-Jährigen einen Wert von etwa 1,9 Promille.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B36 mehrere Stunden gesperrt.

Verkehrsunfall mit gestohlenem Kleinlastwagen

Marxzell (ots) – Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr verursachte ein 36-Jähriger alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall mit einem Kleinlastwagen auf der Moosalbtalstraße bei Marxzell. Der Mann war in Fahrtrichtung Albtal unterwegs und überschlug sich mit dem Fahrzeug auf Höhe der Weimersmühle.

An der Unfallstelle trat der 36-Jährige offenbar aggressiv in Erscheinung und versuchte, trotz schwerer Verletzungen, Fahrzeuge von Ersthelfern zu entwenden. Beim Eintreffen der verständigten Polizei vor Ort wollte der Mann die Flucht ergreifen. Den Einsatzkräften gelang es den Mann festzunehmen und bis zum Eintreffen des Notarztes zu fixieren. Ein Polizeibeamter zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Wir sich im weiteren Verlauf herausstellte, wurde der verunfallte Kleinlastwagen zuvor im Bereich Bad Herrenalb als gestohlen gemeldet. Weitere Ermittlungen dauern an.

Offenbar betrunkener Autofahrer streift mehrere Pkw

Karlsruhe (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Sonntagabend in Pfinztal einen scheinbar betrunkenen Autofahrer der mehrere geparkte Fahrzeuge gestreift hatte und weiterfuhr. Der Hinweisgeber fuhr dem Unfallverursacher hinterher und konnte die Beamten so auf die richtige Spur bringen.

Die Ermittlungen der Polizisten aus Durlach führten zu einem 66-jährigen Mann aus Kleinsteinbach. Dieser war offenbar gegen 21.00 Uhr mit seinem Auto auf der Karlsruher Straße in Richtung Kleinsteinbach unterwegs. Hierbei streifte er mehrere Autos, die am Straßenrand standen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille.

Der 66-Jährige muss sich nun wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Zeugen und mögliche weitere geschädigte Autobesitzer werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Durlach unter Tel: 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe

Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Aus noch ungeklärten Gründen brach gegen 04.00 Uhr auf einem Balkon eines 5-stöckigen Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße in Karlsruhe ein Feuer aus. Die Flammen hatten bereits auf ein Zimmer einer Wohnung übergegriffen. Mehrere Bewohner begaben sich selbständig aus dem Gebäude.

Weitere 11 Personen konnten ebenfalls unversehrt aus dem Haus begleitet und in einer nahe gelegenen Hochschule betreut werden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so verhindern, dass die Flammen auf weitere Zimmer und Wohnungen übergriffen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen derzeit nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.