Brandstifter kurz nach der Tat festgenommen, Mengerskirchen, Hauptstraße, Mittwoch, 26.04.2023, 19:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend konnte die Polizei in Mengerskirchen einen Brandstifter kurz nach seiner Feuerlegung festnehmen. Der 31-Jährige hatte eine Garage in der Hauptstraße betreten und dort ein Feuer gelegt. Beim Verlassen der Garage wurde er von Zeugen beobachtet und teilweise auch angesprochen. Der Mann redete jedoch wirr und entfernte sich vom Tatort. Kurz darauf waren auch schon Flammen zu sehen und es kam zu mehreren Knallgeräuschen aus der Garage. Feuerwehr und Polizei eilten in die Hauptstraße, wo die Garage bereits in Flammen stand. Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Häuser konnte von der Feuerwehr verhindert und die Flammen gelöscht werden. Eine Streife der Polizei fahndete nach dem Brandstifter und entdeckte diesen mithilfe eines Zeugen in der Straße „Im Roth“. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen fest und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Da er offensichtlich nicht Herr seiner Sinne war und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde der Mann schließlich in einer Fachklinik untergebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung, der entstandene Schaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.

Diebe in Omnibus,

Limburg, Großbachstraße, Mittwoch, 26.04.2023, 19:15 Uhr

(wie) In Limburg haben Jugendliche am Mittwochabend Bargeld und einen Rucksack aus einem Bus gestohlen. Ein 37-Jähriger hatte einen Omnibus in der Großbachstraße abgestellt und verlassen. Kurz darauf beobachtete eine Zeugin, wie sich vier Jugendliche, drei Jungen und ein Mädchen, dem Bus näherten. Als diese plötzlich im Inneren des Busses zu sehen waren und eine Rucksack in der Hand hielten, näherte sich die Zeugin dem Bus. Die Jugendlichen traten daraufhin die Flucht an und liefen davon. Bei der Verfolgung wurde der Zeugin von der weiblichen Diebin der Rucksack des Busfahrers entgegen geworfen. Danach gelang den Dieben die Flucht in Richtung Bahnhof. Sie hatten aus dem Bus die Tageseinahmen und aus dem Rucksack ein Portemonnaie und ein Tablet gestohlen. Die männlichen Jugendlichen konnten nicht näher beschrieben werden, die weibliche Jugendliche soll knapp 16 Jahre alt, 160 cm groß und sehr schlank gewesen sein. Sie soll sehr lange, braune und zum Zopf gebundene Haare gehabt haben. Bekleidet war die Diebin mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und hellen Schuhen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Toilettenanlage beschmiert,

Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 25.04.2023, 20:30 Uhr bis 21:10 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend haben Unbekannte eine Toilettenanlage in Limburg beschmiert. Der oder die Täter begaben sich zu der Anlage auf dem Bahnhofsvorplatz und beschmierten die Außenwände mit unleserlichen Buchstabenfolgen. Der Sachschaden wird auf circa 500 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Fahrrad gestohlen,

Hadamar, Maria-Mathi-Straße, Freitag, 21.04.2023, 11:00 Uhr bis Montag, 24.04.2023, 10:00 Uhr

(wie) In Hadamar wurde am vergangenen Wochenende ein E-Bike entwendet. Eine 66-Jährige hatte ihr rotschwarzes Damenrad der Marke „Cube“ in der Maria-Mathi-Straße neben einem Hauseingang abgestellt. Das E-Bike wurde angeschlossen und der Akku sowie das Bedienteil zur Diebstahlsicherung entfernt. Trotzdem knackte ein Dieb das Schloss und entwendete das Rad im Wert von circa 2.500 EUR. Die Limburger Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Kontrollen von Spielstätten in Weilburg, Weilburg, Mittwoch, 26.04.2023

(wie) Die Polizei kontrollierte in Weilburg am Mittwoch zahlreiche Shisha Bars und Spielhallen, wobei einige Verstöße festgestellt und angezeigt wurden. Am Nachmittag begaben sich mehrere Beamtinnen und Beamte mit der Kriminalpolizei in die verschiedenen Lokalitäten im Weilburger Stadtgebiet und kontrollierten die Betriebe und die anwesenden Personen. Mit dabei waren auch das Ordnungs- und das Steueramt der Stadt Weilburg, sowie Spezialisten der Wiesbadener Kriminalpolizei. Ziel der Kontrollen war eine gewerberechtliche Überprüfung der Betriebsstätten sowie eine zulassungsrechtliche und technische Überprüfung der festgestellten Geldspielautomaten. In einer Betriebsstätte konnten zwei illegale Wettterminals festgestellt und sichergestellt werden. Hier wurde ein Strafverfahren gegen die Betreiberin wegen des Verdachts einer unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels sowie Verstoß gegen die Abgabenordnung eingeleitet. In einer weiteren Betriebsstätte wurden Automaten festgestellt, für welche die erforderlichen Genehmigungen nicht vorlagen, was ein Ordnungswidrigkeitsverstoß gegen das Gewerberecht darstellt. Hier wird durch das Ordnungsamt Weilburg ein Verfahren eingeleitet. Die Polizei wird die Spielstätten im Landkreis weiter im Blick behalten.

Autobahnpolizei

Arbeitsunfall auf Autobahnbaustelle,

Idstein/ Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 26.04.2023, 13:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch kam es in einer Autobahnbaustelle zwischen Idstein und Bad Camberg zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 58-Jähriger war im Bereich des ehemaligen Mittelstreifens bei Schaufelarbeiten aus der Baugrube auf einen abgesperrten Fahrstreifen getreten und wurde dort von einem rückwärtsfahrenden Baustellen-Lkw erfasst. Hierdurch wurde der Mann schwer verletzt und musste nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Amt für Arbeitsschutz und die Berufsgenossenschaft wurden informiert, für die Polizei ergab sich kein Hinweis auf eine strafbare Handlung.