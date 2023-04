Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Geschäft,

Bad Homburg vor der Höhe, Louisenstraße, 25.04.2023, 20:00 Uhr bis 26.04.2023, 07:30 Uhr

(mk) Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Geschäft in Bad Homburg einzudringen, ließen dann aber von ihrer Tat ab. Zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr versuchten der oder die unbekannten Täter sich über eine Glasscheibe gewaltsam Zugang zum Gewerbeobjekt in der Louisenstraße zu verschaffen. Als dies misslang, brachen sie ihre Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120-0 entgegen.

Einbruch in Wohnung,

Steinbach (Taunus), Stettiner Straße, 26.04.2023, 10:30 Uhr bis 12:40 Uhr

(mk) Am Mittwochmorgen drangen Unbekannte mit dem Ziel Diebesgut zu erbeuten in eine Wohnung in Steinbach ein. Zwischen 10:30 Uhr und 12:40 Uhr hielt sich die Wohnungseigentümerin nicht in ihrer in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung in der Stettiner Straße auf. Diese Abwesenheit nutzten bislang Unbekannte aus und verschafften sich über die Wohnungseingangstür gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob der oder die Täter etwas entwendeten. Im Rahmen der Tat entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120-0.

Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein, Oberursel (Taunus), Lorsbachstraße, 26.04.2023, 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(mk) Neben dem Einbruch in eine Wohnung in Steinbach kam es am Mittwoch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oberursel. Zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen bislang Unbekannte in das in der Lorsbachstraße befindliche Objekt ein, in dem sie sich gewaltsam Zugang über die Terrassentür verschafften. Anschließend entwendeten sie aus dem Gebäude Schmuck und Bargeld. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

Unfallflucht – ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, B456, Gemarkung Oberursel, 26.04.2023, 06:25 Uhr

(mk) Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der B456 im Bereich Oberursel zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf sich der Verursacher oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernte und ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Opel Combo die B456 aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Bad Homburg. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 25-Jähriger mit seinem blauen Skoda Roomster die B456 in entgegengesetzter Richtung. Der Opel soll sodann ein Wendemanöver durchgeführt haben, in dessen Verlauf es zu einem Unfall zwischen dem Opel und dem Skoda kam. Der Skoda wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Am Opel entstand ebenfalls Sachschaden. Nach dem Unfall entfernte sich der Opel von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 entgegen.

Fahrer eines Fiat Ducato unter Einfluss von Drogen, Königstein am Taunus, Falkensteiner Straße, 26.04.2023, 00:15 Uhr

(mk) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verlief eine Verkehrskontrolle in Königstein am Taunus in Hinblick auf die Feststellung drogenbeeinflusster Kraftfahrzeugführerinnen und Kraftfahrzeugführer erfolgreich. Zu der Kontrolle kam es gegen 00:15 Uhr in der Falkensteiner Straße in Königstein. Hierbei erhärtete sich seitens der Kräfte der Polizeistation Königstein der Verdacht, dass der 45-jährige Fahrer eines Fiat Ducato das Fahrzeug unter Einfluss von Drogen geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv auf Kokain. Der nunmehr Beschuldigte wurde im weiteren Verlauf zur Polizeidienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme folgte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs, B456, Gemarkung Wehrheim, 26.04.2023, 16:45 Uhr

(mk) Am Mittwochnachmittag wurden bei einer Kontrolle eines Rollerfahrers auf der B456 im Bereich Wehrheim ebenfalls mehrere Straftaten aufgedeckt. Die Einsatzkräfte der Polizeistation Usingen führten die Kontrolle gegen 16:45 Uhr durch. Hierbei verlief ein durchgeführter Test positiv auf Amphetamin. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Der Mann wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.