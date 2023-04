Main-Taunus: Die Polizei-News

Streit um Sperrmüll eskaliert,

Flörsheim-Wicker, Am Graben, 26.04.2023, 19:45 Uhr

(da)Am Mittwochabend ist ein Streit über Sperrmüll in Flörsheim-Wicker derart eskaliert, dass einer der Beteiligten im Zuge der Auseinandersetzung ein Luftgewehr hervorholte und dieses einmalig abfeuerte. Gegen 19:45 Uhr begutachteten zwei Personen im Alter von 19 und 21 Jahren Sperrmüll in der Straße „Am Graben“, als sie durch einen Anwohner angesprochen wurden, dies zu unterlassen. Hierdurch ergab sich eine hitzige Diskussion, im Zuge derer der Anwohner mit einer Glasflasche nach den beiden Personen geworfen, anschließend ein Gewehr hervorgeholt und dieses einmalig abgefeuert haben soll. Glücklicherweise blieben die beiden nunmehr Geschädigten unverletzt. Der 19-Jährige und 21-Jährige vermuteten bereits hier, dass es sich um ein Luftgewehr gehandelt habe. Aufgrund der zunächst unklaren Sachlage war die Polizei mit zwischenzeitlich erhöhtem Kräfteeinsatz vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten den Anwohner vor Ort antreffen und im weiteren Verlauf besagtes Gewehr sicherstellen. Hierbei bestätigte sich die Vermutung, dass es sich um ein Luftdruckgewehr gehandelt hat. Der Wickerer Bürger muss sich nun wegen seines Verhaltens verantworten. Darüber hinaus wird der Vorfall auch an die zuständige Waffenbehörde zwecks eingehender Prüfung übermittelt.

Rechte Parolen im Krifteler Freizeitpark, Kriftel, Freizeitpark, 26.04.2023, 19:00 Uhr

(da)Dass es grundsätzlich keine gute Idee ist, verfassungsfeindliche Parolen zu skandieren, musste am Mittwochabend ein 49-jähriger Hattersheimer lernen. Die Polizei wurde gegen 19:00 Uhr zu Ruhestörungen in den Krifteler Freizeitpark gerufen. Weiterhin würde dort eine Person rechte Parolen und Gesten kundtun. Anhand des schnellen Einschreitens der Polizeibeamten sowie entsprechender Zeugenangaben konnte der für die Parolen und Gesten in Betracht kommende Mann ermittelt werden. Da dieser keine Personaldokumente vorweisen konnte, wurde er zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung auf die Polizeistation Hofheim gebracht. Hierbei konnten die Polizeibeamten über seine Personalien hinaus ermitteln, dass der 49-Jährige als Tatverdächtiger für zwei weitere Straftaten in Hattersheim in Betracht kommt. Somit blieb es für ihn nicht nur bei einer Anzeige.

Katalysator-Diebstahl in Sulzbach,

Sulzbach, Im Brühl, 24.04.2023, 17:00 Uhr bis 25.04.2023, 16:00 Uhr

(da)Am Dienstag musste eine Dame aus Sulzbach feststellen, dass der Katalysator an ihrem PKW entwendet worden war. Die Geschädigte hatte ihren roten Honda Civic am Montag gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Im Brühl“ abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 16:00 Uhr wieder zu ihrem Honda kam, war der Katalysator bereits durch Unbekannte gewaltsam entfernt worden. Der Schaden an ihrem PKW beläuft sich dadurch auf ca. 500EUR. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter 06196 / 9695-0 entgegen.

Unfallflucht in Kelkheim und Eschborn,

Kelkheim, Großer Haingraben, 26.04.2023, 05:30 Uhr bis 07:30 Uhr,

Eschborn, Oberortstraße, 25.04.2023, 20:30 Uhr bis 26.04.2023, 19:00 Uhr

(da)Gleich zweimal mussten in den vergangenen Tagen Personen einen Verkehrsunfall mit anschließender -flucht an ihren PKW feststellen. Am Mittwochmorgen musste ein Kelkheimer einen Unfallschaden an seinem roten Mazda CX-5 feststellen, als er gegen 07:30 Uhr zu seinem PKW kam. Diesen hatte er zuvor ordnungsgemäß im Bereich Großer Haingraben / Am Marktpkatz geparkt. Der Mazda wies nun vorne links am Stoßfänger mehrere Beschädigungen auf. Der Geschädigte kann den Unfallzeitpunkt auf den Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 07:30 Uhr eingrenzen. Der bisher unbekannte Verursacher bzw. die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500EUR. Ähnlich erging es einem 32-jährigen Eschborner. Dieser hatte seinen weißen Opel Astra in dem Zeitraum vom 25.04.2023, 20:30 Uhr bis zum 26.04.2023, 19:00 Uhr in der Oberortstraße in Eschborn geparkt. Hier stellte der Geschädigte einen Lackschaden hinten rechts an seinem Fahrzeug fest, dessen Schaden ca. 2.000EUR beträgt. Zeuginnen oder Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter 06192 / 2079-0 zu melden.

Zeugen beobachten Unfallflucht in Schwalbach, Schwalbach, Am Flachsacker, 26.04.2023, 18:20 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es gegen 18:20 Uhr zu einer Unfallflucht in Schwalbach am Taunus. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie eine männliche Person in der Straße „Am Flachsacker“ beim Vorbeifahren in Richtung Sulzbacher Straße einen geparkten, blauen VW Touran beschädigte. Der Mann sei mit seiner Beifahrerseite gegen den linken, hinteren Stoßfänger des Touran gefahren und habe dadurch tiefe Kratzer am anderen Fahrzeug hinterlassen. Der Unfallverursacher habe sich noch nach hinten umgesehen und sei dann weitergefahren. Zeugen beschrieben dessen Fahrzeug als dunklen PKW. Ein Teilkennzeichen ist darüber hinaus auch bekannt. Neben den bereits bekannten Zeugen soll der Vorfall noch von mindestens einer weiteren, bisher unbekannten Person beobachtet worden sein. Entsprechend bittet der Regionale Verkehrsdienst unter 06192 / 2079-0 um Zeugenhinweise.