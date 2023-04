Esthal: PKW auf K 23 überschlagen

Esthal – Zu einem schweren Verkehrsunfall am 25.04.2023 wurden die Einheiten Esthal, Frankeneck und Lambrecht um 14:09 Uhr auf die K 23 alarmiert. Nach Angaben der Leitstelle habe ich sich ein PKW überschlagen und eine Person sollte im Fahrzeug eingeschlossen sein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte diese Lage bestätigt werden.

Ein VW Bus kam in Fahrtrichtung Esthal von der Straße ab, überschlug sich und kam im Hang liegend, in Fahrtrichtung Frankeneck auf dem Dach zum stehen. Die Frau im Fahrzeug wurde bereits durch eine Ersthelferin versorgt und betreut. Da die Fahrerin über Schmerzen im Rückenbereich klagte, wurde die Rettung erst nach einer rettungsdienstlichen Versorgung mittels Spineboard vorgenommen. Zur weiteren Abklärung kam die Bullyfahrerin in ein umliegendes Krankenhaus. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Einsatzkräfte aufgenommen und die Straße gereinigt. Während der Bergungsmassnahmen war die K 23 zeitweise voll gesperrt.