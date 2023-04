Wachenheim: „Fernweh – eine musikalische Weltreise“ mit dem Duo Amabile am 21. Mai 2023

Wachenheim an der Weinstraße – Paula Breland mit ihrer Klarinette und Anna-Katharina Schau mit ihrem Akkordeon sind zwei junge Musikerinnen, die im Jahr 2021 in die Konzertförderung des Deutschen Musikwettbewerbs aufgenommen wurden.

Einige Jahre zuvor hatten Sie bereits ein Stipendium von Yehudi Menuhin – Live Music now e.V. sowie ein Stipendium der Region Hannover gewonnen. In den letzten zwei Jahren hatten sie viele erfolgreiche Auftritte, u.a. bei renommierten Festivals Deutschlands wie dem Altenberger Kultursommer.

Paula Breland und Anna-Katharina Schau gewannen mit ihrem Trio als Ensemble für zeitgenössische Musik den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs sowie mehrere Sonderpreise.

Die Kombination Klarinette und Akkordeon bietet eine unerschöpfliche Palette an Klangfarben, die sich hervorragend für eine musikalische Weltreise eignet. Im Konzert bei der Wachenheimer Serenade gibt das Duo Amabile zunächst einen Einblick in die Opernwelt Italiens und in die Barockzeit Mitteleuropas. Die musikalische Reise geht weiter zu den Nordlichtern Finnlands, danach präsentiert das Duo leidenschaftlichen Tango aus Südamerika und beendet das Konzert mit einem Abstecher in die Jazzwelt Nordamerikas.

Sonntag, 21.05.2023, 19:00 Uhr

Ludwigskapelle, Wachenheim

Eintritt: 21,- €

Kartenbestellungen: www.wachenheimer-serenade.de Touristinformation Wachenheim, Tel. 06322 9580801 Musik-Haas, Bad Dürkheim, Tel. 06322 2780 Tabak-Weiss, Neustadt, Tel. 06321 2942 Freundeskreis Wachenheimer Serenade, Tel.: 06322 66574 oder 06322 956971