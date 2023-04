Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalinspektion Neustadt in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots) – Die Kriminalinspektion Neustadt hat heute, einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz wegen des Verdachts des illegalen Waffen- und Betäubungsmittelbesitzes in Bad Dürkheim vollstreckt. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort Beweismittel sicherstellen, die der weiteren Begutachtung und Bewertung zugeführt werden müssen. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Haßloch: Unter Drogeneinfluss in den Graben gefahren

Haßloch (ots) – Eine 42-Jährige aus Haßloch kam am Montagabend, gegen 17:28 Uhr, mit ihrem Auto in der Straße „An der Fohlenweide“ in 67454 Haßloch von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im 1,5m tiefen Graben zum Stehen. Die Fahrerin war alleine im Fahrzeug und blieb glücklicherweise unverletzt. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Pkw-Fahrerin Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Kirchheim: Zeugen gesucht – Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der B 271

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 25.04.2023, kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung B 271 bei Kirchheim an der Weinstraße.

Ursächlich für den Verkehrsunfall war ein Auto, welches in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs war und im Kurvenbereich über die Gegenfahrbahn einen Lkw überholte. Die Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten dem Auto ausweichen und stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Durch das Abbremsen kam es zur einem Auffahrunfall. Hierbei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt.

Die Unfallverursacherin entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine ca. 40 bis 50 Jahre alte Frau handeln, welche zum Tatzeitpunkt einen weißen Pkw fuhr.

Gegen den für den Auffahrunfall verantwortlichen Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06321-9312-0 zu melden.

Meckenheim: Auto gegen Gartenmauer gefahren

Meckenheim/Pfalz (ots) – Ein 32-jähriger Dortmunder fuhr am Montagvormittag, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Pkw gegen die Gartenmauer eines Wohnhauses. Das Fahrzeug kam aus derzeit ungeklärter Ursache in der Silcherstraße in 67149 Meckenheim von der Fahrbahn ab. In Folge des Unfalls wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Gartenmauer und das Auto wurden nicht unerheblich beschädigt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):