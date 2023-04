Mannheim: Trickdiebstahl – unbekannter Täter erbeutet Bargeld und Schmuck im Wert von über 15.000 Euro – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Angebliche Handwerker verschafften sich unter einem Vorwand am

Dienstagmittag Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Lindenhofstraße. Die

Verdächtigen gaben vor, einen Wasserrohrbruch in ihrer Wohnung beheben zu

wollen. Dabei nahm die unbekannte Täterschaft 1000 Euro Bargeld und Schmuck im

Wert von über 15.000 Euro an sich und entfernte sich anschließend in unbekannte

Richtung.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun wegen Diebstahl. Die im

Bereich des Tatorts sichergestellte Videoaufzeichnungen der Täter werden derzeit

geprüft und ausgewertet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Ermittlungsverfahren geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Neckarau, unter der Rufnummer: 0621 / 83397-0, zu melden.

Mannheim: 55-jähriger Mann und 51-jähriger Mann wegen Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Am frühen Montagmorgen, den 03.04.2023, sollen gegen 01:30 Uhr zwei männliche

Täter über den Balkon in die Büroräumlichkeiten des Ida-Scipio-Heims in Mannheim

eingebrochen sein.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Männer zunächst erfolglos versucht haben

eine Balkontüre aufzuhebeln um in das Innere des Seniorenheims zu gelangen. Als

dies misslang, schlugen sie ein Fenster ein. Dadurch soll es ihnen gelungen

sein, die Balkontüre von innen zu öffnen und in die Räumlichkeiten einzudringen.

Anschließend begaben sich die Verdächtigen in ein Büro und versuchten den dort

befindlichen Tresor aufzuhebeln. Eine Mitarbeiterin des Heims vernahm die lauten

Aufbruchsgeräusche und verständigte die Polizei. Diese konnte die Beschuldigten,

einen 55-jährigen und einen 51-jährigen Mann, auf frischer Tat vorläufig

festnehmen. Den Tresor aufzubrechen war ihnen nicht gelungen. In diesem befanden

sich etwa 3000 Euro Bargeld sowie Eintrittskarten im Wert von rund 5000 Euro.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim, der zentralen Kriminaltechnik

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt dauern weiter an.

Die Tatverdächtigen wurden am Montagnachmittag beim Amtsgericht Mannheim

vorgeführt, wo der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen die Männer

erließ. Diese wurden sodann in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten

eingeliefert.

Mannheim: Radfahrer fasst Frau beim Vorbeifahren ans Gesäß – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bisher unbekannter Radfahrer fuhr am frühen Mittwochmorgen

gegen 01:30 Uhr an einer Fußgängerin in der Riedfeldstraße vorbei und fasste ihr

hierbei ans Gesäß. Die 26-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und hielt

sich am Fahrrad des Verdächtigen fest. Dieser stürzte daraufhin. Als der Mann

von der Fußgängerin auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, entschuldigte er

sich, stieg jedoch sofort wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung

Lupinenstraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre, 180cm

groß, normale Statur, osteuropäischer Akzent, blonde kurze Haare und einen

Vollbart. Er trug eine Wollmütze, womöglich eine Jeans und ein Sweatshirt. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.