B39, Mühlhausen: Frontalzusammenstoß zweier PKW, Fahrbahn noch für Reinigungsmaßnahmen gesperrt

B39, Mühlhausen (ots) – Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein

21-Jähriger Mann mit seinem Mitsubishi auf der B39 von Mühlhausen kommend in

Richtung Angelbachtal. Als der Mann die B39 an der Abfahrt Östringen verlassen

wollte, schätzte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Hyundai falsch

ein. In der Folge wurde eines der Fahrzeuge auf einen Linienbus geschleudert.

Die 33-Jährige Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihr 29-jähriger Beifahrer

wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder im Fahrzeug blieben unverletzt, wurden jedoch

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi-Fahrer erlitt leichte

Verletzungen. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem

Kenntnisstand wurden keine Personen lebensgefährlich verletzt. Die Fahrbahn ist

derzeit noch zur Reinigung gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei 50.000 Euro.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach bisherigen Ermittlungen soll ein

22-jähriger Fahrer eines Autos der Marke Polestar, gegen 11 Uhr, an der Kreuzung

L723/ L598 das Rotlicht missachtet haben und in der Folge mit erhöhter

Geschwindigkeit mit einem abbiegenden Jaguar kollidiert sein. Das Fahrzeug des

Unfallfahrers prallte dann auf einen an der Ampel haltenden Kleinsttransporter.

Die 61-jährige Fahrerin des Transporters wurde dabei leicht verletzt. Die

44-jährige Jaguar-Fahrerin und 22-Jährige erlitten ebenfalls leichte

Verletzungen. All drei wurden im Krankhaus medizinisch versorgt. Die zum Teil

schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher,

noch nicht genauer bezifferbarer Sachschaden.

Die Feuerwehr Walldorf unterstützte die Bergungsarbeiten mit drei Fahrzeugen.

Die Unfallstelle wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Es kam zu einem

deutlichen Rückstau und Behinderungen im Verkehr.

Kurz vor 14 Uhr war die Unfallstelle geräumt und konnte wieder für den Verkehr

freigegeben werden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr konnte eine

aufmerksame Zeugin einen 88-jährigen Mercedes-Fahrer dabei beobachten, wie

dieser auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mannheimer Straße einen

geparkten Citroen beschädigte und im Anschluss flüchtete.

Nachdem die Zeugin das Unfallgeschehen beobachtet und den Fahrer flüchten sah,

notierte sie sich das Kennzeichen und teilte dies der Citroen-Fahrerin mit. Die

49-Jährige begab sich anschließend mit ihrem beschädigten Fahrzeug zum

Polizeirevier Weinheim, um Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu

erstatten. Durch die Beamten und Beamtinnen des Polizeirevier Weinheim konnte

daraufhin der 88-Jährige Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Dieser muss

sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus an Bagger – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte verwüsteten von Montag auf

Dienstag, zwischen 16 Uhr und 07 Uhr, einen auf dem Schulgelände in der

Schillerstraße abgestellten Bagger. Der oder die Täter bzw. Täterinnen schlugen

mit Pflastersteinen die Scheiben ein. Außerdem wurde das Türschloss beschädigt

und ein Scheibenwischer verbogen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 3000

Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit Totalschaden – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine böse Überraschung erlebte ein

62-jähriger Fahrzeugbesitzer aus Walldorf als er am Dienstagmorgen zu seinem am

Straßenrand geparkten Ford kam. Irgendwann in der Nacht zwischen 03 Uhr und 9

Uhr wurde sein, in der Heidelberger Straße, abgestelltes Auto durch einen

unbekannten Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin angefahren und

massiv beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der

Unfallstelle ohne sich bei der Polizei zu melden. Es entstand ein

wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis – Zeuge denkt mit und meldet Unfallflucht der Polizei

Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 82-jähriger Fahrer eines

Kleintransporters fuhr am Dienstagmorgen gegen 09 Uhr auf der Rieslingstraße,

geriet aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Baum. Der Baum wurde durch den Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der Schaden wird auf 1500 Euro beziffert. Am Kleintransporter entstand ein

Schaden von 5000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, weshalb der

Fahrer einen Abschleppdienst rief. Dieser lud das verunfallte Fahrzeug auf und

fuhr wunschgemäß in Richtung der Wohnanschrift des 82-jährigen. Während der

Fahrt kamen beide ins Gespräch. Dabei erzählte der Fahrer, dass der Unfall der

Polizei überhaupt nicht gemeldet worden war. Aufgrund des Schadens am Baum

verständigte der Mitarbeiter des Abschleppdienstes das Polizeirevier Weinheim,

welche nun die Unfallermittlungen übernommen haben. Der Fahrer des

Kleintransporters muss mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis: BMW X6 vor Wohnwesen entwendet – Zeugen gesucht

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Reilingen entwendete, im Tatzeitraum

zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr, die bislang unbekannte

Täterschaft im Nachtwaidweg den vor der Wohnanschrift geparkten BMW X 6. Da sich

beide Fahrzeugschlüssel noch beim Fahrzeugbesitzer befinden wird davon

ausgegangen, dass der Täter oder die Täterin die Key-Less-Go-Funktion des

Fahrzeugs auf noch ungeklärte Weise überwunden haben. Es entstand ein

Diebstahlsschaden von 60.000 EUR.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im näheren Umfeld um den Tatort gemacht

haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim

Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 zu melden.