Karlsruhe – Straßenbahn kollidiert mit geparktem Pkw

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend ereignete sich in der Karlsruher Innenstadt

ein Verkehrsunfall zwischen einer S-Bahn und einem Pkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte ein Fahrzeugführer seinen Pkw in einer

Parkbucht an der Kriegsstraße ab. Das Heck des geparkten Pkw ragte hierbei

offenbar etwas zu weit in das dortige Gleisbett hinein. In der Folge fuhr gegen

18:50 Uhr eine Straßenbahn an dem abgestellten Mercedes vorbei und touchierte

diesen im Heckbereich. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden im niedrigen

vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise

niemand. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke kurzzeitig

gesperrt.

Karlsruhe – Einbrüche in Kindertagesstätte und Kirche in Durlach – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in

eine Kindertagesstätte und eine Kirche im Stadtteil Durlach ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit

zwischen Montagabend 19:00 Uhr und Dienstagmorgen 07:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu

einer Kita in der Weiherstraße. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie

anschließend ein Büro und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Vermutlich die gleichen Täter drangen in der Nacht auf Dienstag in die

nachgelegene St. Peter und Paul Kirche ein. Die Unbekannten öffneten mehrere

Schränke in der Sakristei, entwendeten nach derzeitigem Sachstand jedoch nichts.

In beiden Fällen verursachten die Diebe ein Sachschaden im vierstelligen

Bereich.

Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren an den

Tatorten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0

zu melden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Frau von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwerste Verletzungen erlitt am Dienstagmittag eine Frau in

der Jahnstraße in Eggenstein, als sie von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Zeugen berichteten, dass die Dame gegen 12.20 Uhr offenbar ins Gleisbett fiel

und zwischen zwei, miteinander verbundenen Straßenbahnen geriet. Hierbei erlitt

die 80-jährige Frau schwere Verletzungen an einem Bein und kam zur weiteren

ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Bretten – Nach Raubüberfall auf 72-Jährige in Bretten insgesamt vier Personen in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 20-Jähriger ist dringend verdächtig, am 22.03.2023 die Pächterin einer

Tankstelle in Bretten überfallen zu haben, als diese gerade mit den

Tageseinnahmen in einer mitgeführten Tasche das Tankstellengebäude verlassen

hatte und im Begriff war, in ihr Fahrzeug zu steigen. Er soll sich der

Geschädigten zügig von hinten genähert und sodann mit solcher Wucht an der

Tasche gerissen haben, dass der Trageriemen der Tasche riss und die Geschädigte

zu Fall kam. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß mit der Tasche mitsamt den

Tageseinnahmen.

Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Mann mit über den Kopf gezogener

Sturmmaske vor Begehung der Tat bemerkt und umgehend die Polizei verständigt

hatte, konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Anschluss von einer

Polizeistreife verfolgt und schließlich vorläufig festgenommen werden. Am

Folgetag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Die nachfolgenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal führten nun

zur Festnahme von drei mutmaßlichen Mittätern. Die Männer im Alter zwischen 20

und 21 stehen im Verdacht, bei der Planung bzw. Durchführung der Tat mitgewirkt

zu haben. Die drei Männer wurden im Laufe der letzten Tage vorläufig

festgenommen und ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem

Haftrichter vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den einzelnen Tatbeiträgen der

Beschuldigten, dauern an.