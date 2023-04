Bauarbeiten am Sonntag

Jockgrim (ots) – Am 02.04.23 gegen 12 Uhr meldet ein Anwohner Bauarbeiten im Nachbargebäude und eine Geruchsbelästigung. Die Streife vor Ort konnte einen 39-jährigen Arbeiter feststellen, der nach eigenen Angaben gerade noch „2 kleine Wände“ verputzen wollte.

Er wurde durch die Streife auf die einschlägigen Bestimmungen hingewiesen. Einsichtig beendete der tatkräftige Mann seine Arbeit. Hinweise auf eine Geruchsbelästigung ergaben sich nicht.

Geplatzter Reifen befördert PKW in den Straßengraben

Jockgrim (ots) – Glück im Unglück hatte nach hiesiger Einschätzung ein 26-jähriger Autofahrer am 02.04.2023 um 21:45, der aufgrund eines geplatzten Autoreifens von der Fahrbahn der K10 abkam.

Das Fahrzeug, welches ins Schleudern gekommen war, wühlte lediglich im Grünstreifen Erde

und Gras auf. Es entstand nur Schaden am Reifen.

Fußgänger mit Betäubungsmittel in der Bauchtasche auf der B 10

Wörth (ots) – Am 02.04.23 wurde um 05:59 Uhr ein männlicher Fußgänger auf der B 10 in Richtung Karlsruhe durch Verkehrsteilnehmer gemeldet. Aufgrund der Dunkelheit und der stark befahrenen Örtlichkeit suchte sofort eine Streife den Einsatzort auf. Der Fußgänger konnte zum Glück unbeschadet festgestellt werden.

Bei der Personenkontrolle abseits der B 10 wurde festgestellt, dass der junge Mann im Alter von 22 Jahren Marihuana mitführte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Betäubungsmittel sichergestellt.

Der junge Mann äußerte, das er Probleme habe und den Sinn seines Lebens bezweifle. Er wurde aufgrund seiner Aussagen in Gewahrsam genommen und in einem Krankenhaus vorgestellt.

Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Wörth (ots) – Ein 52-jähriger Mann aus Wörth wollte nach eigenen Angaben lediglich kurz in einen Supermarkt in Wörth/Maximiliansau. Er hielt es für nicht erforderlich sein Auto auf dem Parkplatz zu verschließen.

Diese Gelegenheit nutze ein unbekannter Dieb und entwendete aus dem unverschlossenem Auto die Geldbörse des Geschädigten. Es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Verkehrskontrollen in Kandel

Kandel (ots) – Am Freitagmittag von 12:00-13:00 Uhr wurden durch eine Streifenwagenbesatzung der Verkehr in Kandel-Minderslachen im Bereich der L542 überwacht. Es mussten insgesamt 5 Fahrzeugführer kostenpflichtig verwarnt werden, die gegen das unbedingte Haltegebot, das durch das Stopp-Schild angeordnet ist, verstießen. Zudem wurde ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet und zwei Mängelberichte ausgestellt.GermSpiegel ab- und weitergefahren

Schwegenheim (ots) – Einem Zeugen verdankt die Polizei die zügige Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht. Dieser hatte am Freitagmorgen gegen 11 Uhr einen Pkw in der Hauptstraße beobachtet, welcher beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto dessen Spiegel abgefahren hatte. Anhand des gemerkten Teilkennzeichens konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Schaidt

Schaidt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 00:44 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Schaidt zu einem Verkehrsunfall. Der 33-jährige Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Freckenfeld und übersah einen auf der Fahrbahn wendenden PKW.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.