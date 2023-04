Amtsgericht Worms geht nach Bombendrohung wieder in Betrieb

Mainz (ots) – Nach Beendigung der Durchsuchung durch Sprengstoffspürhunde kann das Gebäude des Amtsgerichts Worms gegen 12:15 Uhr wieder in Betrieb genommen werden. Durch die Einsatzkräfte konnten keine Feststellungen getroffen und somit Gefahren für die Mitarbeiter ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Worms fortgeführt.

Kreis Alzey-Worms

Brand in einem Einfamilienhaus

Alzey (ots) – Am frühen Sonntag 02.04.2023, ist es in einem Einfamilienhaus in Alzey zu einem Brand gekommen. Gegen 04:30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in Alzey in der Freiherr-vom-Stein-Straße gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Schlafzimmer im Obergeschoss feststellen.

Das Feuer konnte durch die Bewohner des Anwesens selbständig gelöscht werden. Zwei Bewohner mussten aufgrund von Brandverletzungen und einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Die Ermittlung zur Brandursache dauern noch an.

Erneuter Betrug über Callcenter

Alzey (ots) – Am Freitag 31.03.2023, kam es in Alzey zu einem erneuten Betrug via Whats-App. Die 63-jährige Geschädigte erhielt von ihrer angeblichen Tochter eine Whats-APP mit der Bitte ihr Geld zu überweisen. Ein Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich wurde von der zweiten Tochter der 63-Jährigen getätigt. Daraufhin erfolgte eine weitere Bitte der Betrüger, Geld auf das gleiche Konto zu überweisen. Auch dieser Betrag wurden von den Geschädigten überwiesen.

Die Polizei berichtete in der Vergangenheit immer wieder über diese und ähnliche oder abgewandelte Betrugsmaschen. Sollten Sie Angehörige haben, egal welchen Alters, sprechen Sie über diese Betrugsmaschen, sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen, Verwandte und Freunde.

Sprechen Sie darüber, welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme es im Notfall geben kann und tätigen Sie niemals Überweisungen nach Aufforderung via WhatsApp, Telefon, Mail etc. Sichern Sie sich im Zweifel mehrfach ab. Legen Sie bei Anrufen durch vermeintliche Polizeibeamte immer auf und wählen Sie erst danach die 110. Geben Sie Betrügern keine Chance!

Schwerer Unfall mit vier PKW – Autobahn über Stunden gesperrt

A 61/Dintesheim/Rheinhessen (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 bei Dintesheim kam es am 02.04.2023 gegen 21:15 Uhr. Die Autobahn Richtung Koblenz musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen musste zunächst eine 20-jährige PKW-Fahrerin kurz vor dem Parkplatz Langwiese verkehrsbedingt bremsen. Sie verlor dabei die Kontrolle über ihren Opel und geriet ins Schleudern.

Hierdurch kollidierte sie zunächst mit der Mittelleitplanke und dann mit dem PKW eines 22-Jährigen, der mit seinem Seat auf der rechten Spur fuhr. Durch diesen Aufprall kippte der Opel auf die Seite und blieb auf der linken Spur liegen. Die 20-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der Seat des 22-Jährigen geriet durch den Aufprall ebenfalls ins

Schleudern und kam auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Hier wiederum konnte ein nachfolgender 60-jähriger nicht rechtzeitig zum Stehen kommen und prallte auf den Seat des 22-Jährigen. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt, seine 23-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Zuletzt prallte noch eine 28-jährige Frau mit ihrem VW auf den Wagen des 60-jährigen.

Sie und ihre 29- und 2-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Sämtliche am Unfall beteiligen Personen wurden in Krankenhäuser in Mainz, Worms und Ludwigshafen verbracht.

Den Gesamtschaden an allen 4 PKW schätzt die Polizei auf mindestens 36.000 Euro. Im Einsatz waren zwei Streifen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, 2 Streifen der Polizei Alzey und eine der Polizei Worms, 29 Kräfte der Feuerwehr, 23 Kräfte vom Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim mit drei Kräften.

Der Verkehr wurde ab Gundersheim von der Autobahn abgeleitet. Die A 61 war für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn bis gegen 01:40 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun in der Folge, wie es zu dem Unfall gekommen ist.