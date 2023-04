Verkehrsunfallflucht

Sankt Martin (ots) – 2.500 EUR Schaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht in Sankt Martin. Bereits am 31.03.2023 zwischen 11:30 Uhr und 12:45 parkte der Geschädigte seinen Nissan X-Trail im Bereich des Parkplatzes Altes Rathaus in Sankt Martin. Bei der Rückkehr musste er eine stärkere Beschädigung an der vorderen Stoßstange feststellen.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt.

inweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 / 955 0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Seniorenheim

Annweiler (ots) – In der Zeit von Freitag, den 31.03.2023, 16:00 Uhr, bis Montag, den 03.04.2023, 07:00 Uhr, wurde versucht, in das Seniorenheim „Haus Trifels“ einzubrechen. Hierbei wurde ein Hebelwerkzeug benutzt, um in ein Seitenfenster des Seniorenheimes in der Bahnhofstraße einzubrechen.

Obwohl das Fenster aus den Scharnieren gehebelt werden konnte, gelang es dem /den Täter(n) nicht, in das Gebäude einzudringen. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/9646-2519 in Verbindung zu setzen.

Abfahrtskontrollen

A65/Edesheim (ots) – Drei LKW-Fahrern wurde am Sonntag 02.04.2023 zw. 19.30-20.45 Uhr, auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost und West die Weiterfahrt untersagt, da sie mit 2,57 und 0,7 sowie 0,5 Promille kontrolliert worden waren. Die Fahrer wollten ursprünglich nach Ende des Sonntagfahrverbots um 22 Uhr ihre Tour fortsetzen. Bis zur vollständigen Nüchternheit mussten sie Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere abgeben.