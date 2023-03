Dreister Ladendieb

Germersheim (ots) – Zu einem dreisten Diebstahlsversuch kam es gestern Nachmittag in einem Supermarkt in der Mainzer Straße. Ein 27-jähriger Ladendieb nahm sich zwei KFZ Zubehörteile aus der Auslage und entfernte noch im Markt mit einer Schere die Verpackungen. Danach passierte er den Kassenbereich, wurde aber vom Ladendetektiv gestellt.

Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Da der Dieb keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine sogenannte Sicherheitsleistung erhoben.

2 geparkte PKW gerammt

Kuhardt (ots) – Gestern Mittag befuhr ein 83-jähriger Autofahrer die Rheinstraße in Kuhardt. Dort kollidierte er aufgrund einer medizinischen Ursache mit zwei geparkten Fahrzeugen. Dabei wurde der Rentner leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Einbruch in Firma

Kandel (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Firma im Gewerbegebiet Horst in Kandel. Die Täter erbeuteten einen derzeit noch unbekannten Bargeldbetrag. Sie hinterließen einen hohen Sachschaden.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes Horst in Kandel gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piworth@polizei.rlp.de entgegen.