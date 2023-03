Baustellenfahrzeug kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr kollidierte ein

Kleintransporter im Bereich des Quadrats E5/D5 auf Höhe der Haltestelle

Rathaus/REM mit einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen

kam der Transporter aus der Richtung D4/D5 und fuhr in Richtung der verlängerten

Planken. Auf Höhe des Rathauses bog der Fahrer nach links ab.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Straßenbahn, welche in Richtung Paradeplatz fuhr. Durch die Kollision stürzte ein Fahrgast in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters sowie der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt.

Der verunfallte Kleintransporter, bei welchem es sich um ein Baustellenfahrzeug gehandelt hat, war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von den Gleisen gebracht werden. Der Gesamtschaden liegt bei 20.000 Euro. Bis kurz nach 15:30 Uhr kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.

Verkehrskontrolle endet in JVA

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 0:30 Uhr kontrollierten

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Käfertal einen 37-jährigen

Mercedes-Fahrer in der Oskar-von-Miller-Straße. Als die Streifenwagenbesatzung

den Mann ansprach, fiel auf, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Ein

Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,1 Promille.

Bei der Überprüfung des Mannes in den polizeilichen Systemen ergab sich, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird, da er bereits in der Vergangenheit betrunken am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Einen Führerschein konnte der Mann daher auch nicht vorweisen.

Nach einer Blutprobe auf dem Revier endete die Fahrt für den Mann aufgrund des offenen Haftbefehls daher in der Justizvollzugsanstalt. Wegen der erneuten Fahrt unter Alkohol sowie ohne Führerschein muss der Mann mit weiteren

strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Eigentümerin des Fahrzeuges, welche

ihm dieses überließ, muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie dem Mann

die führerscheinlose Fahrt ermöglichte.

Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr befuhr ein Autofahrer die

Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Neckarauer Übergang. Auf Höhe eines

Schnellimbisses wollte er auf den Parkplatz einbiegen und übersah den neben ihm

auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der

34-jährige Radfahrer mit dem Fahrzeug zusammenstieß und zu Boden stürzte.

Hierbei verletzte sich der Radfahrer schwer und musste zur weiteren Untersuchung

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Mannheim

Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – In der Zeit von Mittwoch 16.30 Uhr auf Donnerstag 09.00 Uhr

wurden in der Heustraße im Stadtteil Neckarstadt an einem Auto alle Reifen

beschädigt. Der oder die unbekannten Täter benutzten hierzu womöglich einen

spitzen bzw. scharfen Gegenstand. Das Polizeirevier Mannheim Neckarstadt hat die

Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem

oder den Tätern oder der Tat machen können. Diese melden sich bitte unter Tel.:

0621/3301-0

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Donnerstag zwischen 07.20 Uhr und

11.15 Uhr in der Rastenburger Straße in Mannheim-Schönau. Bislang unbekannter

oder unbekannte Täter zerkratzten die Motorhaube eines Citroen. Der Sachschaden

wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Hier hat das Polizeirevier Sandhofen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Sandhofen, unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

LKW-Fahrer übersieht Fußgängerin und fährt weiter

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 12 Uhr bog ein bisher unbekannter Mann im

LKW von der Augustaanlage nach rechts in die Werderstraße ab. Hierbei übersah

der LKW-Fahrer eine 39-jährige Fußgängerin, welche die Straße gerade an der

grünen Ampel überquerte.

Die 39-Jährige stürzte zu Boden, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich bereits bei den Ermittlern des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Sollten weitere Personen das Geschehen beobachtet haben, so können sich diese unter Tel. 0621/174-3310 melden.