Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrt unter Drogeneinwirkung in getuntem PKW verhindert

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.03.2023 gegen 18:00 Uhr konnte auf einem Parkplatz in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim der Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 37-Jährige saß noch in seinem Fahrzeug und war zu seinem Glück noch nicht losgefahren Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an seine auf dem Beifahrersitz befindliche Begleitung übergeben. Da er noch nicht losgefahren war, muss der Fahrer hinsichtlich des Drogenkonsums keine Folgen befürchten. Jedoch bei der Kontrolle des modifizierten Peugeot konnte festgestellt werden, dass nicht im Besitz eines Gutachtens für die Rad-Felgen-Kombination war. Er konnte lediglich ein Teilegutachten für die angebrachten Felgen vorweisen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Eine Weiterfahrt mit des Peugeot wurde ihm anschließend untersagt. Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander.

Bad Dürkheim: Heckscheibe beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 29.03.2023 20:00 Uhr bis 30.03.2023, 09:00 Uhr wurde ein, in der Burgstraße in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Heckscheibe des VW wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Herxheim am Berg: Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet

Herxheim am Berg (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde am 27.03.2023, im Rahmen von Wartungsarbeiten, ein Schaden an einer Straßenleuchte, auf dem parallel zur L522 in Herxheim am Berg verlaufenden Feldweg, festgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes die Straßenleuchte und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Trunkenheit im Straßenverkehr

Haßloch (ots) – Am Donnerstag Nachmittag gegen 13:15 Uhr fiel einer Streife der PI Haßloch ein PKW auf, der in „Schlangenlinien“ zwischen Geinsheim und Haßloch unterwegs war. In Höhe der Fronmühle wurde der 45-jährige Georgische Staatsbürger kontrolliert. Es konnten im Anschluss drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung festgelegt.

