Betrunkener fällt auf die Gleise – Strecke gesperrt

Witzenhausen (ots) – Großes Glück hatte Samstagnacht (27.3. / 3:21 Uhr) ein

21-jähriger Mann aus Witzenhausen. Der Mann war offensichtlich aufgrund seines

alkoholisierten Zustandes in den Gleisbereich gefallen. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel veranlasste umgehend eine Streckensperrung.

Beamte der Polizeistation Witzenhausen waren schnell vor Ort und konnten den

Betrunken aus den Gleisen holen.

Glücklicherweise blieb der 21-Jährige unverletzt

Anschließend wurde er durch die Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen

nach Hause gefahren, da er alleine dazu nicht mehr in der Lage war.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Versuchter Diebstahl

Am 25.03.23, um 13.27 Uhr, wurden in der Eschweger Straße in Sontra-Wichmannshausen von der Eigentümerin zwei ihr unbekannte Personen in der Wohnung angetroffen, die sich zuvor über eine Hintertür in das Haus begeben hatten. In einem Büroraum hatte man die Schubladen nach Wertgegenstände durchsucht, als sie zufällig auf frischer Tat erwischt wurden. Die beiden Männer flüchteten dann aus dem Haus und können wie folgt beschrieben werden: Beide sind ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von südeuropäischem Aussehen. Einer der Tatverdächtigen hat eine schlanke Gestalt, einen Drei-Tage-Bart und gewelltes dunkles kurzes Haar. Der zweite Tatverdächtige hat einen leichten Bauchansatz und glattes dunkles kurzes Haar. Beide trugen eine Bomberjacke und waren dunkel gekleidet. Entwendet wurde nichts. Hinweise: 05653/97660

Wildunfall

Um 07:19 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die K 29 zwischen Rechtebach und Thurnhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Sonntag ereignete sich in der Carl-Adolf-Eckhardt-Straße in Eschwege eine Unfallflucht. Zwischen 13:00 Uhr und 21:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des dortigen Seniorenheimes ein roter Peugeot 208 im Bereich der linken Fahrzeugseite offensichtlich beim Vorbeifahren angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinwiese: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Angezeigt wurde noch ein Geldbörsendiebstahl, der sich bereits am vergangenen Freitag, 23.03.23 in dem Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege ereignet hat. In der Mittagszeit (12:30 Uhr) wurde einer 71-jährigen Kundin aus Eschwege während des Einkaufs die im Einkaufskorb abgelegte Geldbörse entwendet. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Um 13:30 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine Polizeistreife drei Krafträder (Crossmaschinen) zwischen Wanfried und Aue auf der L 3244 einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Fahrer der drei Krafträder missachteten zunächst die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und versuchten dann mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung mehrere Verkehrsregeln zu fliehen. Ein 55-Jähriger und ein 14-Jähriger, beide aus Eschwege, konnten nach ca. zwei Kilometern in der Ortslage von Aue angehalten und kontrolliert werden, dem dritten Kradfahrer – einem 65-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard – gelang die Flucht über ein angrenzendes Feld, er konnte dann später ermittelt werden. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 14-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Weiterhin war das Kennzeichen des Krads abmontiert. Gegen den Halter der Crossmaschine wird daher eine gesonderte Verkehrsstrafanzeige erstattet.

Mehrere Einbrüche in Hessisch Lichtenau

Neben den bereits gestern mitgeteilten Einbruch in ein Eiscafé wurden der Polizei weitere Einbrüche in Geschäftsräume in Hessisch Lichtenau gemeldet.

So wurde vermutlich in den Nachtstunden zum Sonntag in ein Restaurant in der Biegenstraße eingebrochen, nachdem man ein Küchenfenster gewaltsam geöffnet hatte. In den Gasträumen wurde durch die unbekannten Täter eine Tür im Tresenbereich, eine Mikrowelle und das Kassensystem beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand. Erbeutet wurde die neue hochwertige und noch original verpackte Ladenkasse im Wert von 2.300 EUR.

In der Poststraße wurde die Eingangstür eines Verkaufswagens, der auf einem Parkplatz abgestellt ist, aufgehebelt. Aus dem Imbiss wurden dann neben einer Geldkassette mit 50 EUR Wechselgeld noch ca. 50 Bratwürstchen gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

In der Heinrichstraße im dortigen Steinwegcenter war ein Friseurgeschäft das Ziel der Einbrecher. Am 26.03.23, zwischen 04:30 Uhr und 04:50 Uhr, versuchten der oder die Täter die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln, was jedoch misslang. Mittels eines größeren Steins wurde dann die Verglasung eines Fensters eingeworfen, um in den Laden einsteigen zu können. Neben einem Tablet wurde noch die Trinkgeldkasse entwendet. Der Gesamtschaden wir mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Kriminalpolizei unter Telefon: 05651/9250.