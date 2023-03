Männlicher Leichnam aufgefunden – Derzeit kein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen

Guxhagen: TZ: Montag, 27.03.2023, 09:55 Uhr

Am Montagmorgen wurde eine männliche Leiche im Bereich des Parkplatzes „Quillerwald“ an der BAB A 7 (Fahrtrichtung Nord) am Ende einer dortigen Böschung aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat aktuell die Todesermittlungen aufgenommen. Zum Zwecke der weiteren Todesursachenermittlung und zur Klärung der Identität wird der Leichnam einer gerichtsmedizinischen Untersuchung zugeführt.

Aufgrund einer vorausgegangenen Vermisstensache der Polizei Bingen nach einem 32-jährigen, aus der Republik Belarus stammenden, Lkw-Fahrers, wurde der Bereich des Parkplatzes „Quillerwald“ intensiv nach der vermissten Person abgesucht. Der Lkw des vermissten Lkw-Fahrers wurde wenige Tage zuvor bereits auf dem Parkplatz „Quillerwald“ aufgefunden.

Der am heutigen Tag aufgefundene Leichnam ähnelt der Beschreibung der vermissten Person.

Ein abschließendes Ermittlungsergebnis zur Identität des Leichnams sowie zur Todesursache steht derzeit nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.