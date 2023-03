Klimakleber blockieren Schiffenberger Weg in Gießen

Seit etwa 07.30 Uhr blockieren drei Personen den Verkehr auf dem Schiffenberger Weg. Aktuell sind die Fahrstreifen vom Gießener Ring kommend in Richtung Innenstadt gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich zwei Personen mit jeweils einer Hand an die Fahrbahn geklebt, die dritte Person ist nicht festgeklebt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, nicht an der Anschlussstelle Schiffenberg der A485 abzufahren und den Bereich weiträumig zu umfahren.

Versammlungsbehörde und Polizei beenden Klimaprotest

Nachdem am Montagmorgen drei Personen die Fahrbahn auf dem Schiffenberger Weg stadteinwärts blockierten, beendete etwa anderthalb Stunden später die Versammlungsbehörde und Polizei den Klimaprotest.

Wie bereits berichtet klebten sich gegen 07.30 Uhr zwei Personen fest. Die dritte Person hatte sich nicht festgeklebt. Nach mehrmaliger Aufforderung der Versammlungsbehörde die Aktion zu beenden, löste die Polizei die festgeklebten Personen von der Fahrbahn. Gegen kurz nach 09.00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die drei Beteiligten kamen zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache.

Die Ausfahrt der A485 Schiffenberger Tal wurde für die Dauer der Maßnahmen vorübergehend gesperrt. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen.

Die Polizei leitete gegen die Beteiligten ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr ein und es wird geprüft, ob die Kosten den Personen aufgelegt wird.

Gießen: Tür beschädigt

In der Licher Straße beschädigte ein Unbekannter die Tür eines Kunstvereins. Ein Vorstandsmitglied entdeckte am Samstag gegen 14.25 Uhr den Sachschaden und erstattete Anzeige der Polizei. Wer kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Unbekannter zeigt sein Geschlechtsteil

Im Hegstrauchweg hat ein Unbekannter sein Geschlechtsteil einer Frau gezeigt. Eine 38-Jährige war am Samstag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Hund dort auf der anderen Seite des Klingelbachs (in Höhe der Universitätsbibliothek) unterwegs, als ein Mann in einen Busch urinierte. Er drehte sich um und zeigte sein Geschlechtsteil. Anschließend fuhr er mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Stadtmitte. Der Mann trug eine graue gefütterte Jacke, weiße Turnschuhe und einer schwarzen Sturmhaube unter seinem Fahrradhelm. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung in der Liebigstraße

Nachdem ein 19-jähriger Mann in einem Lokal in der Liebigstraße von einem Unbekannten eine Backpfeife erhielt, verließ er die Lokalität wenig später. Als der Gießener nun draußen war, kam er mit einem Unbekannten ins Gespräch. Plötzlich schlug der Unbekannte dem Gießener mehrfach ins Gesicht. Der Verletzte ließ sich später in einer Klinik behandeln und erstattet Anzeige bei der Polizei. Wer hat den Übergriff in der Lokalität gesehen? Wer hat die anschließende Auseinandersetzung in der Liebigstraße beobachtet? Wurden die Übergriffe von ein und derselben Person begangen? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Mit Baseballschläger zugeschlagen

Vor einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße in Großen-Buseck kam es Sonntagfrüh zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 21 bis 26 Jahren Verletzungen erlitten. Offenbar hatten mehrere Personen in einem Mehrfamilienhaus gefeiert, als gegen 00.50 Uhr ein unbekannter Mann klingelte und nach einem Bewohner fragte. Eine 24-Jährige wollte den Mann nicht hereinlassen. Als die Bewohner und Gäste auf den Konflikt an der Haustür aufmerksam wurden, gingen sie vor das Haus. Dort kamen zwei weitere Unbekannte mit Baseballschlägern hinzu. Plötzlich schlugen die Unbekannten zu und flüchteten wenig später mit einem BMW. Vier Personen erlitten Verletzung, davon musste eine Person in ein Krankenhaus. Die Unbekannten sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre sein. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen hatten sie ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Alle Drei hatten dunkle gegeelte Haar und trugen dunkle Bekleidung. Wer hat den Übergriff am Sonntag gegen 00.50 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise auf den BMW geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Lich: Hochwertiger Audi in Eberstadt entwendet

Zwischen Donnerstag (23. März) und Freitag (24. März) erbeuteten Diebe in der Straße „Am alten Sportplatz“ in Ebersbach einen rund 60.000 Euro teuren Audi. Die Täter betraten ein Grundstück und nutzen vermutlich einen „Funkwellenverlängerer“, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug. Hinweise zu dem schwarzen PKW und/oder den Kennzeichen GI-SL 2304 nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Samstag (25.März) gegen 12.20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann in einem VW die Landstraße 3047 von Gießen in Richtung Heuchelheim und beabsichtigte in Höhe der Paul-Zipp-Straße nach links abzubiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der 74-Jährige erlitt dabei schwerste lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft schaltete zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges einen Unfallsachverständigen ein. Beide Fahrzeuge sind für eine Unfallursachenuntersuchung sichergestellt und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555 zu melden.

Linden: Bei Parkmanöver Daimler gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte offenbar bei einem Parkmanöver am Freitag (24. März) zwischen 15.15 Uhr und 15.55 Uhr in der Bahnhofstraße in Leihgestern einen geparkten Daimler. Als der Besitzer zu seinem schwarzen GLA zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken BMW beschädigt

Offenbar beim Ausparken beschädigte am Samstag (18.März) zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr ein Unbekannter im Asterweg einen geparkten BMW. Der Unbekannte beschädigte den blauen M an der hinteren Stoßstange. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz VW touchiert

Am Samstag (25.März) zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr touchierte Vermutlich beim Ausparken ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße einen geparkten grauen VW Touran auf der hinteren, rechten Seite und fuhr davon. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Mücke: Unfallflucht auf Parkplatz

Zwischen Freitag (24.März) 21.00 Uhr und Samstag (25-März) 17.00 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Jugendherberge in der Straße „Flensunger Hof“ beim Rangieren einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem grünen Adam zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite hinten beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Freitag (24.März) gegen 7.40 Uhr den Klingelbachweg und streifte in Höhe der Hausnummer 2 einen geparkten VW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 900 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Nach Unfall weggefahren

Am Freitag (24.März) gegen 12.10 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Siemensstraße in Richtung Rathausstraße und streifte in Höhe der Hausnummer 18 einen geparkten Audi. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Nach zweieinhalb Stunden meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 57-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Ein 36-jähriger Mann in einem BMW befuhr am Freitag (24.März) gegen 15.10 Uhr die Gießener Straße und fuhr auf den Mercedes einer vorausfahrenden 27-Jährigen auf. Dabei verletzten sich die Mercedes-Fahrerin und ein 8-Monate altes Kind leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Fernwald: Geparkte Fahrzeuge beschädigt

Eine 83-Jährige in einem VW fuhr am Sonntag (26.März) gegen 13.50 Uhr die Straße „Hinter der Platte“ in Annerod in Richtung Mehrzweckhalle. Offenbar aus Unachtsamkeit lenkte die VW-Fahrerin ihr Fahrzeug in einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen davor geparkten Mitsubishi geschoben. Eine 87-jährige Mitfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/ Gießen: Kontrolle verloren

Samstagabend (25.März) gegen 20.50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Marburger in einem Daimler den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 in Richtung Marburg. Offenbar verlor der Daimler-Fahrer beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Daimler drehte sich daraufhin und prallte mit der Front gegen die Mittelschutzplanke. Dort kam der Daimler zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Gießen: Bremsvorgang nicht bemerkt

Ein 60-jähriger Mann aus Fernwald in einem Hyundai, eine 32-jährige Gießenerin in einem Mazda und ein 27-jähriger Gießener in einem Skoda befuhren am Samstag (25.März) gegen 12.45 Uhr hintereinander die Nordanlage. Als der Hyundai-Fahrer bremste, bemerkte der 27-Jährige den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Gießenerin auf den Hyundai geschoben. Der 60-Jährige sowie die 32-Jährige verletzten sich dabei leicht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Feuerwehrauto in Burgsolms gestohlen und in Gießen wieder aufgefunden

Solms-Burgsolms und ## Gießen: Im Laufe des gestrigen Nachmittags stahlen Unbekannte ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Solms. Heute Nachmittag tauchte der Mannschaftswagen in Gießen wieder auf.

Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr entdeckten Angehörige der Feuerwehr, dass ihr 9-Sitzer-Mannschaftswagen im Gerätehaus in der Bahnhofsallee fehlte. Gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr stand das Fahrzeug noch im Gerätehaus. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, wonach das Fahrzeug gestern Abend, gegen 19.00 Uhr, im Ortsteil Oberbiel gesehen wurde. Letztlich meldete sich heute, gegen 12.30 Uhr ein Zeuge, der das Feuerwehrauto in der Straße „An der Automeile“ in Gießen entdeckt hatte.

Die genauen Umstände der Tat, insbesondere wann und wie die Täter sich Zutritt zum Gerätehaus verschafft hatten, sind momentan nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

von gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr bis heute Nachmittag, gegen 12.30 Uhr aufgefallen? Wer hat zwischen 15.00 Uhr gestern und 09.00 Uhr heute Morgen

Personen an dem Feuerwehr-Gerätehaus in der Bahnhofsallee in Burgsolms beobachtet? Wer hat beobachtet, wie der Feuerwehr-Mannschaftswagen in Gießen

in der Straße „An der Automeile“ abgestellt wurde?

Hinweise an die Polizei in Wetzlar, unter der Telefonnummer 06441/9180.

Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild – Versuchter Raub (Bezug zur Pressemeldung vom 21.02.2023; 12.43)

Gießen (ots)

Die Kriminalpolizei Gießen bittet nach einem versuchten Raub Mitte Februar um Mithilfe. Am 18. Februar versuchte ein Unbekannter im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Troppauerstraße die Handtasche einer 55-Jährigen zu entreißen. Die Frau setzte sich zur Wehr, erlitt in der Folge mehrere Schläge und schaffte es dennoch, den Täter aus dem Haus zu sperren. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung und wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 170cm bis 175cm groß, schlank, Unterlippenbart, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze auf dem Kopf trug, schwarzer Jogginghose, weiße Sneaker.

Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden. Das Phantombild kann auf der Internetseite der hessischen Polizei abgerufen werden: https://bit.ly/3lGZf2R