Verkehrsunfallzeuge gesucht

Kirn (ots) – Am Montag 27.03.2023 kam es in der Dhauner Straße gegen 15.55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer ist hierbei die Dhauner Straße in Richtung der Amalienstraße entlanggefahren, wich dann jedoch auf den Gehweg aus und fuhr dort weiter.

Auf dem Gehweg hat der Radfahrer dann den Außenspiegel eines geparkten PKWs und eine Regenrinne touchiert und beschädigt. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch später festgestellt werden.

Nach Angaben der anwesenden Zeugen sei der Radfahrer wegen eines schwarzen PKWs, vermutlich ein BMW X3, auf den Gehweg ausgewichen, dieser konnte jedoch vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Da es sich um einen wichtigen Verkehrsunfallzeugen handelt, wird der/die Fahrer/in gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Hauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr

Am Donnerstag 30.03.2023 findet um 19 Uhr im Gerätehaus des Löschbezirks Süd in der Gustav-Pfarrius-Str. 4, 55543 Bad Kreuznach, die Hauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach e. V. statt.