Mannheim: Vorgeschmack auf Mannheimer Musical bei der BUGA 23

Mannheim – Einen musikalischen Spaziergang konnte man am vergangenen Sonntag (26.03.2023) im Capitol erleben. „Walking on Broadway“ war der Titel des Konzertes, mit vielen der schönsten Musicalmelodien und größten Film-Hits.

Längst ist das Capitol nicht nur eine Bühne für Stars der Musikszene, die sich hier die Türklinke in die Hand geben. Auch Musicals haben im Programm ihren Stammplatz, wobei vor allem die Eigenproduktionen ein wichtige Rolle spielen. Daher ist es auch kein Wunder, dass man sich bei „Walking on Broadway“ auch auf die bewährten „Capitol-Stimmen“ verlässt. Birgit Widmann, Jeannette Friedrich, Sascha Krebs und Sascha Kleinophorst, präsentierten ihr Können an diesem Abend. In dem über zweistündigen Programm führte die Reise durch die Welt von Musical-Melodien ebenso, wie auch durch die Filmmusik. Egal ob Titel aus „Miss Saigon“, „Eye of the Tiger“, „One Moment in Time“, „Wunderkinder“ aus dem Musical Mozart oder „Tanz der Vampire“. Dem Publikum gefiel der musikalische Blumenstrauß an diesem Abend.

Ihr Debüt in Mannheim hatte bei diesem Konzert Maricel. Sie singt, sie textet, malt, komponiert und ist eine echten Ausnahmekünstlerin und Allrounderin. Die gebürtige Hannoveranerin, die schon mit 13 Jahren ihre ersten Lieder komponierte und sang, bereicherte das Ensemble an diesem Abend. Sie erntete Standing Ovations, als sie die Titelmelodie aus dem Film Bodyguard sang. „I will always love you“, ein Welthit der ursprünglich aus der Feder von Dolly Parton stammt und in dem Film mit Whitney Housten weltbekannt wurde, war einer der Höhepunkte des Abends. In blau gehauchten Tönen stand die Künstlerin im Abendkleid am Mikrofon und verzauberte das Publikum.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war ein Lied, was in den nächsten Wochen in Mannheim eine bedeutende Rolle spielen wird. „Ein Lied kann eine Brücke sein“ von Joy Flemming aus dem Jahr 1975 wurde von Jeannette Friedrich präsentiert und somit gab es einen Vorgeschmack auf das Ereignis des Jahres in der Metropolregion. Mitte Mai wird auf der Bundesgartenschau Premiere des gleichnamigen Musicals gefeiert, bei dem Jeanette Friedrich auch die Hauptrolle spielen wird. Am Applaus des Publikums konnte man erahnen, wie hoch die Identifikation der Mannheimer mit ihrer Joy Flemming ist.

Den instrumentalen Bereich, der zeitweise den Saal in Orchester Atmosphäre versetzte, lieferten Christof Brill, Christoph Vieregg, Rainer Dettling, Michael Gilb, Sandor Kovacs und Martin Preiser. Seine Rolle als Conférencier meisterte der Musikalische Leiter des Capitols, Georg Veit. Er erzählte in prägnanten Worten einige Hintergründe der gespielten Titel des Abends.