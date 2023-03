Verkehrsunfallflucht mit Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Mühltal (ots) – Am Freitagvormittag des 24.03.2023 war die freiwillige Feuerwehr Mühltal im Einsatz in Waschenbach in der dortigen Ortsstraße. Mit einem Feuerwehrgruppenfahrzeug wurde hierbei die Einsatzstelle abgesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Einsatzfahrzeug ins Rollen und beschädigte daraufhin ein anderes, geparktes Auto.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Roßdorf (ots) – Am Freitag 24.03.2023, befuhr eine 82-jährige Autofahrerin aus Groß-Zimmern gegen 12:40 Uhr die Hauptstraße in Gundernhausen aus Richtung Roßdorf kommend. Auf einer Geraden am Ortseingang überholte die Fahrerin ein anderes Auto. Zur gleichen Zeit bog eine 41-jährige Autofahrerin aus Darmstadt auf die Hauptstraße in Richtung Roßdorf ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin im Kreuzungsbereich zur Nordhäuser Straße.

Die 41-jährige Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall wurde auch eine Hausfassade und ein Hoftor beschädigt.

Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Verkehrsunfall mit Flucht, die Polizei sucht nach Zeugen

Mühltal, Nieder-Ramstadt (ots) – Zwischen Donnerstag dem 23.03.2023, 19:00 Uhr und Freitag, dem 24.03.2023, 05:00 Uhr wurde der linke Kotflügel eines beigen Hyundai Tucson beschädigt. Der Unfall ereignete sich „An der Zehntscheuer“ im Mühltal. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit einem größeren Fahrzeug rückwärts gegen den geparkten Hyundai fuhr.

Hierbei wurde ein Schaden von ca. 3.000 EUR verursacht. Der Verursacher entfernte sich ohne Hinterlassen seiner Daten vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Ungebetener Besuch in der Nacht

Darmstadt (ots) – Ein ungebetener Besucher hat am frühen Freitagmorgen (24.3.) offenbar sein Unwesen auf einem Grundstück in der Stifterstraße getrieben. Nach ersten Erkenntnissen betrat er dort eine Garage, entwendete alkoholische Getränke und machte sich anschließend, glücklicherweise ohne Erfolg, an der Kellertür des Einfamilienhauses zu schaffen. Danach trat er die Flucht an.

Er wurde auf ein Alter ziwschen 20 und 30 Jahren sowie eine Körpergröße von etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt. Seine Statur wurde als athletisch beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Daunenjacke, helle Sneaker und eine Basecap.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt (ots) – Auf ein Bürogebäude in der Rheinstraße hatten es Kriminelle in

der Zeit zwischen Freitag (24.3.) und Montag (27.3.) abgesehen. Gewaltsam

verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räume

nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sie nicht fündig, hinterließen jedoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Arztpraxis und Geschäft im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Eine Arztpraxis und ein Ladengeschäft in der Dieburger Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (25.-26.3.) in das Visier Krimineller. Die Täter zerstörten ein Fenster des Gebäudes, stiegen auf diesem Weg in die Räume ein und entwendeten dort unter anderem Geld und ein Tablet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einbruch in Lagerraum – Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Darmstadt (ots) – Ein Firmengelände im Lauterbacher Weg ist in der Zeit zwischen Freitag (24.3.) und Montag (27.3.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Areal und entwendeten dort rund 210 Gasflaschen samt Kühlmittel. Für den Abtransport dürften die noch Unbekannten ein Fahrzeug verwendet haben.

Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden? Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Vandalen auf Kitagelände

Darmstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (24.3.) und Montag (27.3.), haben Vandalen ihr Unwesen auf einem Kitagelände in der Elisabeth-Schumacher-Straße getrieben. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände sowie der Dachterrasse des Gebäudes und beschädigten dort Gartenmöbel und Blumenvasen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, entgegen.

Groß-Gerau

Exhibitionist in Einkaufsmarkt – Polizei ermittelt

Bischofsheim (ots) – Am Freitagmittag (24.03.), gegen 14.00 Uhr, hat ein noch unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt „Am Schindberg“ eine 39-Jährige belästigt und sein Genital entblößt. Die Rüsselsheimerin informierte eine Angestellte und der Mann flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Er wurde auf ein Alter unter 30 Jahre sowie eine Körpergröße von circa 1,60 bis 1,65 Meter geschätzt. Er hatte einen Dreitagebart, war dunkel gekleidet und hatte nach Angaben der Frau ein südländisches Erscheinungsbild.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Baumaterial und Arbeitsmaschinen aus Rohbau entwendet

Stockstadt (ots) – Diebe entwendeten zwischen Freitagnachmittag (24.03.) und Montagmorgen (27.03.) Baumaterial und Arbeitsmaschinen aus einem Rohbau auf einer Baustelle im Odenwaldring.

Dazu brachen die Kriminellen gewaltsam eine Tür auf und flüchteten anschließend unbemerkt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, Sie Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach

Kelsterbach (ots) – Am Mittwoch, den 22.03.2023 zwischen 12:00 u. 20:00 Uhr, wurde in der Waldstraße in Kelsterbach ein ordnungsgemäß geparkter, weißer Peugeot beschädigt. Der Peugeot weist einen Sachschaden von etwa 500 Euro am linken Rücklicht und der Heckstoßstange auf.

Das verursachende Fahrzeug, welches von der Unfallstelle flüchtete konnte durch einen Zeugen wahrgenommen werden. Dieser als auch mögliche weitere Unfallzeugen werden gebeten sich zwecks weiterer Rückfragen bei der Polizeistation in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-17-98-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots) – Am Donnerstag, 23.03.2023 zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurde in Bischofsheim in der Spelzengasse ein ordnungsgemäß parkender blauer Audi e-tron beschädigt. Hierbei wurde dieser von einem bisher unbekannten Fahrzeug auf der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt, sodass ein Schaden von ca. 2500EUR entstand.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Rüsselsheim,

Tel.: 06142-696-533.

Zwei betrunkene Autofahrer gestoppt

Rüsselsheim (ots) – Gleich zweimal stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Samstagabend (25.03.) betrunkene Autofahrer. Zunächst kontrollierten die Ordnungshüter gegen 23.00 Uhr, einen 43 Jahre alten Autofahrer auf der Landesstraße 3040 auf der Autobahnbrücke. Rasch bemerkten sie hierbei, dass der Wagenlenker unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,5 Promille an. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 23.30 Uhr, geriet auf der Landesstraße 3020 bei Königstädten ein 42 Jahre alter Autofahrer in die Kontrolle. Ein Atemalkoholtest zeigte etwa 1,1 Promille an. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Den 42-Jährigen erwartet nun ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Gernsheim (ots) – Zwischen Mittwoch (22.03.)23:30 Uhr und Donnerstag (23.03.) 07:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Bora im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Der beschädigte PKW war in der Lindenstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/93430 entgegen.

Präventionskampagne „Brich Dein Schweigen“ – 130 Teilnehmer

Kreis Groß-Gerau (ots) – Im Rahmen der Kampagne „Brich dein Schweigen – hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“, wurden unter Federführung des Polizeipräsidium Südhessen bereits seit dem Frühjahr 2022 zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen angeboten. Am Donnerstag (23.03.) fand nun ein digitaler Elternabend zum Thema „Cybergrooming“ für Eltern aus dem Kreis Groß-Gerau statt, zu dem sich vorab 130 Interessierte angemeldet hatten.

Um 18.00 Uhr startete der Elternabend mit einem Grußwort des Landrats des Kreises Groß-Gerau, Thomas Will, sowie der Begrüßung und Vorstellung aller Beteiligten. Auch der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Südhessen und Schirmherr der Kampagne, Rudi Heimann, meldete sich zu Wort. Er zeigte sich hocherfreut über die rege Teilnahme an der Veranstaltung. „Das große Interesse an dem digitalen Elternabend zeigt deutlich den Bedarf solcher Präventions- und Aufklärungsveranstaltungen. Denn kein Kind kann sich alleine vor sexuellem Missbrauch schützen“, so Heimann.

Die Medienpädagogin Rebecca Michl-Krauß von der EU-Initiative „klicksafe“, welche ebenfalls Kooperationspartner der Kampagne „Brich dein Schweigen“ ist, stellte zunächst den Phänomenbereich des „Cybergroomings“ vor. Weiterhin wurden Täterstrategien erläutert und Hilfestellungen für betroffene Familien dargelegt. Gemeinsam wurde im Anschluss der Dokumentarfilm „Gefangen im Netz“ in der Schulversion (FSK 12) gezeigt. Der Film erzählt in fesselnden Bildern das Drama dreier jugendlich aussehender Schauspielerinnen, die sich beim Chatten im Netz mit fiktiven Profilen als 12-Jährige ausgeben und folgt ihnen vom ersten Kontakt bis zu den ersten Treffen mit Männern, von denen sie zuvor kontaktiert wurden. Der Film rief bei den teilnehmenden Eltern teils Reaktionen wie Bestürzung und Fassungslosigkeit hervor und warf die Frage nach dem richtigen Umgang mit solchen Taten auf. Diesbezüglich wurden die Angebote der Schulsozialarbeit im Kreis dargestellt und auf den Kinderschutzleitfaden verwiesen.

Nicole Liederbach von der Erziehungsberatungsstelle des Kreises Groß-Gerau und Dietmar Kalmann von der Beratungsstelle Wildwasser e.V. erläuterten die jeweiligen Angebote und Schwerpunkte ihrer Einrichtungen und boten somit Hilfestellungen. Hinweise zur Anzeigenaufnahme, der Sicherung von Beweismitteln und dem polizeilichen Opferschutz im Rahmen eines Strafverfahrens gab Linda Daum als Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Groß-Gerau. Nachdem alle offenen Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geklärt wurden, endete die Veranstaltung um 20.30 Uhr.

Die vorbildliche Organisation der Kreisjugendförderung, des Jugendbildungswerks und der Schulsozialarbeit des Kreises Groß-Gerau, in Zusammenarbeit mit Florian Sauerwein von der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Südhessen, trugen maßgeblich zum Erfolg dieses Formats bei. Für April und Juni 2023 sind bereits weitere Projekte im Rahmen der Kampagne „Brich dein Schweigen“ für den Kreis Groß-Gerau geplant, weil Kinder auf aufmerksame Eltern angewiesen sind, die sich in der Thematik auskennen, nötigenfalls eingreifen und für ihren Schutz verantwortlich sind.

Kreis Bergstraße

Wohnungseinbrecher machen Beute

Bürstadt (ots) – Am Montagmorgen (27.03.), in der Zeit zwischen 5.30 und 8.45 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Hofheimer Straße getrieben und sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Sie hebelten eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. Dabei fielen den Tätern Schmuck und Geld in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamten zu erreichen.

Imbisswagen aufgebrochen – Polizei ermittelt

Lampertheim (ots) – Ein „Auf der Laubwiese“ abgestellter Imbisswagen ist in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23.03.) und Freitagmittag (24.03.) ins Visier von Kriminellen geraten. Die Unbekannten hebelten die Tür des Imbissanhängers auf und entwendeten anschließend eine hochwertige Kaffeemaschine und Getränke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten des K 42 in Lampertheim. Telefon: 06206/9440-0.

Odenwaldkreis

Zahlreiche Fahrzeuge von Unbekannten beschmiert

Michelstadt (ots) – Elf Autos und ein Motorrad sind am Freitag (24.03.), in der Zeit zwischen 7.30 und 13.00 Uhr, von noch unbekannten Tätern in einem Parkdeck im Bereich einer Sporthalle in der Erbacher Straße mit einem Permanent-Marker beschmiert worden. Die Schmierereien haben nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Bezug zu einer kurdischen Arbeiterpartei als Hintergrund.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Inhalt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer Angaben zu den Tätern oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Erbach (ots) – Am Donnerstag (23.03.) kam es gegen 04:30 Uhr In den Brunnenäckern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges beschädigte den Dachkanal sowie Ziegelsteine eines dortigen Anwesens. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Lastkraftwagen oder Transporter handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in 64711 Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 zu melden.

