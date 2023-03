Malsch / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall und stellt sich der Polizei

Malsch (ots) – Am Mittwoch gegen 21:30 Uhr touchierte ein betrunkener Kia-Fahrer

drei in der Friedhofstraße geparkte Autos und flüchtete anschließend. Der

63-jährige Fahrer verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 25.000

Euro. Die Besitzerin eines der beschädigten Fahrzeuge hörte den lauten Aufprall

und verständigte die Polizei. Während die Streifenbesatzung die Ermittlungen zum

Unfallverursacher vor Ort aufnahm, kehrte dieser plötzlich an die Unfallstelle

zurück. Hier bemerkten die Beamten sofort einen starken Alkoholgeruch bei dem

63-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab

einen Wert von 1,2 Promille. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe

entnommen wurde, durfte er gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer Unfallflucht.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Imbiss überfallen – Zeugen gesucht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei bisher unbekannte Täter betraten am

gestrigen Mittwochabend gegen 20:30 Uhr einen Imbiss in der Industriestraße und

forderten den Inhaber auf, seine Einnahmen herauszugeben. Hierbei bedrohte einer

der Täter den Imbissbetreiber mit einem Messer. Die Frau des Betreibers wurde

auf die Situation aufmerksam und schrie sofort laut um Hilfe. Kurz darauf

flüchteten die Verdächtigen ohne Beute vom Tatort.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 175 cm, dunkle Hautfarbe, etwa 25-30 Jahre, schwarze

Jacke mit Kapuze und weißer Schrift auf der Brust, schwarze

Jogginghose. Täter ca. 190 cm, dunkle Hautfarbe, etwa 25-30 Jahre, schwarzer

dicker Pulli / Sweatshirt mit Kapuze, schwarze Jogginghose.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben gemeinsam mit der zentralen

Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die Täter im Vorfeld

oder Nachgang zur Tat gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel.:

0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Laudenbach: Hochwertiger BMW entwendet – Zeugenaufruf

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 18.03.2023 stellten die

Fahrzeugeigentümer einen schwarzen BMW, Typ M3, vor dem Wohnanwesen im Südring

ab und verschlossen diesen. Zwischen dem 21.03.2023, 01.55 Uhr, und dem

22.03.2023, 02.05 Uhr, wurde das Fahrzeug durch zwei bislang unbekannte Täter

entwendet. Der Tathergang konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Die

beiden Fahrzeugschlüssel befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in dem

Wohnhaus der Besitzer. Wie das Fahrzeug entwendet wurde, obliegt derzeit den

laufenden Ermittlungen. Es enstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines

fünfstelligen Betrags.

Zeugen, die Hinweise auf de Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können,

werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174-4444.