Heidelberg, Bergheim: Überfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, kam es in einer

Tankstelle in der Bergheimer Straße zu einem Überfall, bei dem der bislang

unbekannte Täter mehrere hundert Euro erbeutete. Der Täter, welcher den

Kassierer der Tankstelle mit einem Messer bedrohte, wird folgendermaßen

beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß, schlank, 25 – 30 Jahre alt, dunkel

gekleidet, war maskiert, und trug eine Sonnenbrille sowie schwarze

Stoffhandschuhe.

Nachdem er das Geld erbeutet hatte, flüchtete der Täter in Richtung

Bismarckplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Durch die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

insbesondere Kunden der Tankstelle, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter

machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 bei

dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Heidelberg: Exhibitionistische Handlung – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr soll sich ein Mann an der

Straßenbahnhaltestelle Gadamerplatz gegenüber einer Passantin in unsittlicher

Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die

Passantin stieg in die haltende Straßenbahn in Fahrtrichtung Eppelheim ein und

alarmierte die Polizei, die sofort nach dem Unbekannten fahndete, ihn aber nicht

mehr feststellen konnte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 170-175 cm groß, ca. 30-40 Jahre, schwarze Haare, deutlich erkennbarer

Bauchansatz. Er trug weiße Sneakers, einen weißen Pullover, eine helle Jeans

sowie eine schwarze Weste.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 147/4444 zu

wenden.