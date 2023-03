Ettlingen / Karlsruhe – Schneller Ermittlungserfolg: Zwei mutmaßliche Täter nach Pkw-Aufbrüchen und Körperverletzung festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Zwei 17 und 19 Jahre alte Tatverdächtige wurden am Dienstag nach mehreren

Pkw-Aufbrüchen in Ettlingen vorläufig festgenommen. Zudem steht einer der Männer

im Verdacht, am Montag eine Körperverletzung in der Karlsruher Innenstadt

begangen zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die jungen Männer am Dienstagmorgen

zunächst ein Auto an der Kreuzung Sybillastraße / Türkenlouisstraße auf und

entwendeten persönliche Gegenstände der Inhaberin. Beim Aufbruch eines zweiten

Fahrzeugs in der Beethovenstraße beobachtete eine aufmerksame Zeugin das Duo und

verständigte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeistreifen nahmen die

beiden Männer daraufhin vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung der beiden

Tatverdächtigen und der näheren Umgebung fanden die Polizeibeamten

Aufbruchswerkzeug sowie persönliche Gegenstände aus weiteren aufgebrochenen Pkw

auf.

Im Zuge der beim Haus des Jugendrechts geführten Ermittlungen erhärtete sich

außerdem der Tatverdacht gegen den 17-Jährigen, am Montagabend eine

Körperverletzung in der Kaiserstraße verübt zu haben. Der Tatverdächtige hatte

einen 19-Jährigen vor der Kleinen Kirche zur Herausgabe seines Mobiltelefons

aufgefordert und diesen anschließend mit einem metallenen Gegenstand auf den

Kopf geschlagen, nachdem dieser die Herausgabe verweigert hatte. Anschließend

waren der Täter und sein Begleiter ohne Beute geflüchtet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die beiden Beschuldigten am

Mittwoch dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl

erließ.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in Bruchsal

Karlsruhe (ots) – Eine 32-jährige Frau wurde in der Nacht auf Donnerstag auf dem

Nachhauseweg in Bruchsal Opfer einer räuberischen Erpressung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die junge Frau gegen 23:40 Uhr auf dem

Fußweg zwischen der Anton-Heuchemer-Straße und der Josef-Kunz-Straße unterwegs.

Vor einer Kirche traf die 32-Jährige auf drei Unbekannte, die ihr zunächst den

Weg versperrten. Einer der Männer bedrohte die Geschädigte daraufhin mit einem

Messer und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem die Frau der

Aufforderung nachkam, flüchteten die Täter mit der Beute zu Fuß in unbekannte

Richtung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr

festgestellt werden

Laut dem Tatopfer sind die drei Angreifer zwischen 18 und 21 Jahre alt.

Der Tatverdächtige, der das Messer mit sich führte, ist rund 170 bis 175 cm groß

und von südländischer Erscheinung. Er hat dunkle Haare, die seitlich kurz

rasiert und oben etwas länger geschnitten sind sowie eine große Nase. Bekleidet

war der Mann wohl mit einem dunklen Kapuzenpullover.

Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine Bauchtasche über den Oberkörper.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Autotransporter auf der A8 aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr kontrollierten Beamte der

Verkehrspolizei Karlsruhe auf der Bundesautobahn 8 einen vollbeladenen

Autotransporter-Lastzug. Bei der technischen Überprüfung wies das Fahrzeug

gravierende Mängel auf.

Zur genaueren Begutachtung, des mit neun Pkws beladenen Gespanns, wurde ein

Kfz-Sachverständiger hinzugerufen. Dieser stellte neben der funktionslosen

Bremsanlage des Anhängers weitere erhebliche Mängel fest. Die Weiterfahrt wurde

bis zur Mängelbeseitigung untersagt.

Bretten – Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Karlsruhe (ots) – Eine Zeugin stellte am Mittwoch gegen 13:45 Uhr in der

Weißhofer Straße in Bretten eine verdächtige Person mit einer über den Kopf

gezogenen Sturmmaske fest und verständigte daraufhin die Polizei. Beim

Eintreffen der Beamten vor Ort konnte die gemeldete Person auf dem Gelände einer

Tankstelle vorgefunden werden.

Die Polizisten beobachteten wie der 20-jährige Tatverdächtige sich von hinten

einer neben einem Auto befindlichen Person näherte. Als die 72-jährige

Geschädigte in das Auto einsteigen wollte, versuchte der 20-Jährige ihr einen

Beutel aus der Hand zu reißen, in welchem sich ein höherer Betrag an Bargeld

befand. Die 72-Jährige hielt an dem Gegenstand fest und stürzte durch das grobe

Vorgehen des Tatverdächtigen zu Boden. Der Räuber nahm den Beutel nun an sich.

Die Geschädigte versuchte ihn zu stoppen, woraufhin der Tatverdächtige ihr mit

Schlägen entgegnete. Schließlich ergriff der 20-Jährige die Flucht.

Die vor Ort befindlichen Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den

Tatverdächtigen festnehmen. Den zuvor entrissenen Beutel führte der 20-jährige

bei sich.

Die Geschädigte zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus

verbracht werden.

Toilettenanlage im Hauptbahnhof teilweise zerstört

Karlsruhe (ots) – Die Toilettenanlage im Karlsruhe Hauptbahnhof wurde am frühen

Donnerstagmorgen (23. März) teilweise zerstört. Die Bundespolizei nahm einen

24-jährigen Mann als Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 03:20 Uhr bemerkten Bahnmitarbeiter eine Rauchentwicklung im Bereich der

Herrentoiletten. Der 24-jährige deutsche Staatsangehörige befand sich in einer

der Kabinen und entzündete dort am Boden liegendes Toilettenpapier. Den Beamten

der Bundespolizei gelang es zeitnah, das entzündete Papier zu löschen, sodass

niemand verletzt wurde.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Die

Hintergründe seiner Handlung sind bislang unklar und bedürfen weiterer

Ermittlungen. Am frühen Morgen erhielt er nach Abschluss aller polizeilicher

Maßnahmen einen Platzverweis für den Karlsruher Hauptbahnhof.

Die betroffene Toilette war zeitweise außer Betrieb, konnte mittlerweile aber

wieder geöffnet werden.

Oberhausen-Rheinhausen – Vermisster 50-Jähriger aus Philippsburg tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Der seit Montag, 20.02.2023 vermisste Klaus N. aus

Philippsburg wurde am Dienstagnachmittag im Rhein bei Oberhausen-Rheinhausen tot

aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine

Hinweise auf ein Fremdverschulden.