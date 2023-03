Schulwegunfall mit leicht verletztem Mädchen

Speyer (ots) – Am Montag gegen 07:45 Uhr ging ein 9-jähriges Mädchen zur Schule und überquerte dabei den Zebrastreifen in der Zeppelinstraße. Ein 70-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Zeppelinstraße in Richtung Ludwigstraße und übersah das Mädchen beim Passieren des Zebrastreifens.

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugfront und dem Bein des Mädchens. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die 9-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie trug ein Hämatom und Kratzer am linken Unterschenkel davon. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Auffahrunfall auf der B9 mit verletzter junger Frau und hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Am 21.03.2023 gegen 07:15 Uhr fuhren ein 47-jähriger PKW-Fahrer und hinter ihm eine 23-jährige PKW-Fahrerin an der Anschlussstelle Speyer-West auf die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf und scherten in vorgenannter Reihenfolge vor dem LKW eines 54-jährigen, der die durchgehende Fahrbahn der B9 in Richtung Germersheim befuhr, in den Fließverkehr ein.

Die 23-Jährige musste beim Einfädeln hinter dem 47-Jährigen plötzlich stark bremsen. Der 54-jährige LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr deshalb auf das Heck der 23-Jährigen auf und schob deren PKW auf das Heck des 47-Jährigen. Im weiteren Verlauf kollidierte der PKW der 23-Jährigen mit der Leitplanke. Die 23-Jährige stieß während der Kollision mit dem Kopf gegen ihr Lenkrad und zog sich hierbei Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus.

Der 47-Jährige und der 54-Jährige blieben unverletzt. Am LKW des 54-Jährigen liefen Betriebsstoffe aus und es entstand an ihm ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am PKW der 23-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro und am PKW des 47-Jährigen entstand ein Schaden an der Heckstoßstange sowie ein Platten eines Hinterreifens und dadurch eine Schadenshöhe von ca. 5.000 Euro.

Die Polizei verständigte den Landesbetrieb Mobilität zwecks Fahrbahnsperrung sowie die Feuerwehr zwecks Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die Richtungsfahrbahn Germersheim der B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Leicht verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall am Postplatz

Speyer (ots) – Am Montag gegen 09:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer die Bahnhofstraße und bog nach links auf den Postplatz ab. Eine 67-jährige Fußgängerin querte in diesem Moment die Fahrbahn auf dem Postplatz. Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der PKW touchierte die 67-Jährige im Hüftbereich. Sie klagte über Schmerzen.

Der Rettungsdienst verbrachte die Dame zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Am PKW entstand kein Schaden.

Einbruch in Kindertagesstätte, Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 17.03.2023, 22:45 Uhr, bis 20.03.2023, 06:40 Uhr, warfen unbekannte Täter mittels eines schweren Gegenstandes die Scheiben einer Kindertagesstätte in der Dr.-Eduard-Orth-Straße ein und betraten die Büroräume. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten einen Möbeltresor, in dem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per

E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) – Am Montag gegen 17:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Wormser Landstraße, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Versuch des 17-Jährigen, den Versicherungsschutz anhand eines Fotos des Versicherungskennzeichens aus dem Vorjahr nachzuweisen, genügte den Beamten nicht.

Sie stellten das Gefährt sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der 17-Jährige muss bis zum Nachweis eines gültigen Versicherungsschutzes auf sein Gefährt verzichten. Ihn erwartet außerdem ein Strafverfahren.

Versuchter Einbruch in Bistro, Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am 20.03.2023 gegen 00:30 Uhr warfen unbekannte Täter mittels eines schweren Gegenstandes die Scheibe eines Bistros in der Bahnhofstraße ein. Zeugen stellten Stunden später das Loch fest und meldeten den Schaden der Polizei. Ob die unbekannten Täter durch das Loch eindrangen oder im Inneren etwas entwendeten, ist bislang unbekannt.

Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zum Einbruch in die Kindertagesstätte besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat in der Nacht auf Montag gegen 0:30 Uhr in der Bahnhofstraße zwischen der Einmündung St.-Guido-Straße und dem Arbeitsamt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs – Zeugenaufruf und Warnhinweise

Speyer (ots) – In der Zeit vom 19.03.2023, 17 Uhr, bis 20.03.2023, 8 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter das hochwertige Bügelschloss eines an einem Fahrradständer abgeschlossenen Pedelecs in der Straße Im Geißhorn und entwendeten das Pedelec. Es handelt sich um ein Damenrad der Marke „Riese und Müller“, Modell „Homage GT“ in den Farben blau und metallic mit einer Rahmenhöhe von 58 cm im Wert von ca. 7.650 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Die Polizei rät: Vermeiden Sie bei hochwertigen Fahrrädern das Abstellen in öffentlich zugänglichen Bereichen über Nacht. Täter schrecken auch vor einer guten Diebstahlssicherung dann nicht zurück, wenn der Wert des Diebesgutes entsprechend hoch ist, genügend Zeit zum Öffnen besteht und das Entdeckungsrisiko gering ist.

Grundsätzlich gilt dennoch:

oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf „geprüfte Qualität“ und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten. Wichtig bei Fahrrädern und E-Scootern: Die Fahrzeuge immer

anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten. Insbesondere bei hochwertigen Fahrrädern / E-Bikes / Pedelecs

kann sich der mittlerweile platzsparende und preiswerte Einbau von

Ortungstechnik lohnen.

Weitere Tipps erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/